EUA diz que apreendeu mais um petroleiro que tentava fugir da Venezuela

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira, 9, a apreensão de mais um petroleiro que tentou romper o bloqueio naval americano, cujo objetivo era impedir a saída de petróleo sancionado da Venezuela. Este é o quinto navio retido nas últimas semanas.

O Olina é "mais um petroleiro da 'frota fantasma' suspeito de transportar petróleo embargado" e foi apreendido após "zarpar da Venezuela tentando escapar das forças americanas", afirmou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em uma publicação no X.

Na quarta-feira, 6, outros dois petroleiros ligados à Venezuela já haviam sido retidos no Oceano Atlântico. A operação faz parte do esforço do governo de Donald Trump para controlar o fluxo de petróleo nas Américas e reforçar as restrições contra Caracas. Um dos navios apreendidos navegava sob bandeira da Rússia, segundo a agência Reuters.

A ofensiva ocorre após a prisão do líder venezuelano Nicolás Maduro, no fim de semana, em Caracas, durante uma operação militar dos EUA. Segundo autoridades americanas, as ações visam reforçar o bloqueio a embarcações sancionadas que operam em rotas de ou para a Venezuela, país membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

A Guarda Costeira dos EUA e forças especiais militares interceptaram o navio Marinera, anteriormente chamado Bella-1, após semanas de perseguição no Atlântico. O petroleiro havia mudado recentemente para a bandeira russa e se recusado a ser abordado no mês anterior. A operação contou com apoio da Força Aérea Real Britânica. Navios e um submarino da Rússia estavam nas proximidades durante a abordagem. O Kremlin não comentou o episódio, que ocorreu em meio a feriado nacional no país.

“Era um petroleiro russo falso”, declarou o vice-presidente dos EUA, JD Vance, em entrevista à emissora Fox News. “Eles basicamente tentaram se passar por um petroleiro russo em um esforço para evitar o regime de sanções.”

Na mesma manhã, a Guarda Costeira interceptou o M Sophia, navio de bandeira panamenha carregado com petróleo venezuelano. De acordo com registros da estatal PDVSA, esta foi a quarta apreensão semelhante em poucas semanas. Ambos os navios são apontados pelos EUA como parte de uma "frota paralela" usada para transportar petróleo de Venezuela e Irã.

Segundo o governo norte-americano, apenas transporte marítimo em conformidade com suas leis e interesses de segurança nacional será permitido. “Há um potencial econômico ilimitado para o setor energético venezuelano por meio de canais comerciais legítimos e autorizados estabelecidos pelos Estados Unidos”, disse Stephen Miller, chefe de gabinete adjunto da Casa Branca.

A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que a tripulação do Marinera tentou evitar a abordagem da Guarda Costeira e enfrentará acusações criminais.

*Com informações da AFP