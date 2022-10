EUA descarta reativação de acordo com Irã 'em futuro próximo'

Os Estados Unidos descartaram nesta quinta-feira (13) uma reativação em curto prazo do acordo nuclear com o Irã, em uma avaliação pessimista das negociações sobre o pacto de 2015, conhecido como JCPOA, paralisadas há algum tempo.

O histórico JCPOA ficou enfraquecido desde que os Estados Unidos se retiraram do pacto em 2018, no mandato do presidente Donald Trump, e o Irã deixou de cumprir alguns de seus compromissos.

Negociações pontuais ocorrem desde 2021 para reativar o acordo, que condicionou o alívio às sanções ao Irã a restrições em seu programa nuclear.

"Não é que não queiramos ver o JCPOA reimplementado, claro que queremos. Só não estamos em uma posição em que... esse seja um resultado provável em um futuro próximo", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.

"O nosso foco é responsabilizar o regime (iraniano) pelo que estão fazendo com esses inocentes manifestantes políticos", disse ele.

Protestos e tumultos ocorreram em toda a República Islâmica desde que Mahsa Amini, de 22 anos, morreu em 16 de setembro depois de ser presa pela polícia moral de Teerã por supostamente violar o estrito código de vestuário para mulheres.

Em agosto, a União Europeia apresentou um rascunho final de um texto que altera o acordo nuclear, mas os principais pontos de discórdia permanecem entre Teerã, Washington e a ONU.

Kirby garantiu que o presidente Joe Biden está "comprometido em não permitir que o Irã obtenha armas nucleares".

Biden "ainda acredita que avançar diplomaticamente é a melhor maneira de fazer isso", disse ele. Mas ele observou que "neste ponto, os iranianos voltaram a fazer exigências irracionais, muitas não relacionadas ao acordo em si".

Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani, disse no início deste mês que o acordo ainda pode ser reativado e que trabalhava para este fim.