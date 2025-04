EUA condena manobras militares chinesas em Taiwan e pede paz na região

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, condenou nesta terça-feira os novos exercícios militares da China em torno de Taiwan e assegurou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insiste na importância de "manter a paz" na região.

"O presidente insistiu na importância de manter a paz no estreito de Taiwan, promovendo a resolução pacífica das questões entre os dois lados do estreito e reiterando nossa oposição a qualquer tentativa unilateral de mudar o status quo pela força ou coerção", declarou a porta-voz em entrevista coletiva.

Os militares chineses anunciaram nesta terça-feira que iniciaram essas novas manobras envolvendo diferentes unidades militares para "se aproximar da ilha a partir de várias direções" e "emitir uma séria advertência às forças separatistas que buscam a independência da ilha".

Taiwan governa-se autonomamente desde 1949 sob o nome de República da China e tem forças armadas e um sistema político, econômico e social diferente do chinês. No entanto, Pequim sempre viu Taiwan como uma "parte inalienável" do território chinês e não descartou o uso da força para realizar a "reunificação" da ilha e do continente, uma das mais importantes "reunificações" da China.

Embora tradicionalmente esteja em desacordo com a China, ainda mais desde que o Partido Republicano voltou ao poder e intensificou a guerra comercial com o gigante asiático, os EUA não reconhecem oficialmente a independência de Taiwan. No entanto, são o principal fornecedor de apoio militar e econômico de Taiwan.

Trump nunca se comprometeu publicamente a ajudar a ilha. Há um mês, ele evitou se comprometer a impedir uma invasão chinesa. Mesmo assim, o Departamento de Estado modificou recentemente seu site e removeu uma frase dizendo que os EUA não apoiam a independência da ilha, um gesto que foi repudiado por Pequim.