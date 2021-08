EUA conclui que covid-19 não foi desenvolvida como arma biológica

As agências de inteligência dos Estados Unidos não foram capazes de determinar conclusivamente como a pandemia da covid-19 surgiu, aponta um resumo de um relatório confidencial divulgado ontem (27). Por outro lado, elas concordam em dois pontos: de que o coronavírus não foi desenvolvido como arma biológica, ao mesmo tempo que as agências não acreditam que as autoridades chinesas tinham conhecimento prévio do vírus.

Quatro agências avaliaram, com pouca confiança, que ele alcançou humanos por meio de animais infectados, disse o resumo, mas uma argumentou com confiança moderada que o vírus foi resultado de um acidente de laboratório. O resumo foi extraído de um relatório confidencial mais longo apresentado ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na última terça-feira (24).

Ontem, Biden afirmou que há "informação crucial" sobre as origens da pandemia da covid-19 na China, mas autoridades do país asiático têm trabalhado para impedir investigadores internacionais de acessá-la.

Com a palavra, a China

Em um comunicado publicado logo após a divulgação do relatório americano, o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu, chamou o documento de "mentiroso e feito para fins políticos", principalmente por ter sido produzido pela inteligência americana, e não "por cientistas de todo o mundo através de pesquisas conjuntas".

"Os EUA acusam a China de não ser transparente ou cooperativa no rastreamento das origens. Isso é um absurdo completo. Na verdade, são os EUA que não estão sendo transparentes, responsáveis ​​e cooperativos nesta questão", disse Zhaoxu. "Instamos os EUA a pararem imediatamente de fazer qualquer coisa que envenene a atmosfera para a cooperação internacional sobre as origens do rastreamento ou enfraqueça a solidariedade global contra a pandemia, e retornem ao caminho certo de rastreamento de origens com base científica e cooperação em face da pandemia."