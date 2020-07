EUA chegam a 3 milhões de casos de coronavírus – entenda a alta no país

Os Estados Unidos chegaram a 3 milhões de casos do novo coronavírus, segundo contagem feita pela agência Reuters junto às secretarias de saúde locais. A informação foi atualizada às 23 horas de terça-feira, 7.

O país tem hoje 3,01 milhões de casos e 131.317 mortes, de acordo com o monitoramento da Reuters. Na contagem oficial do governo, que foi atualizada mais cedo na terça-feira, há 2,9 milhões de casos, segundo os dados do Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), do Departamento de saúde americano.

Os EUA vêm registrando entre 40.000 e mais de 50.000 casos diários, mais do que no primeiro pico da pandemia, em abril. Ao menos 40 dos 50 estados americanos teve alta em casos nas últimas duas semanas. O total de casos cresceu mais de 78% no período em meio à reabertura do país e a maior circulação de pessoas durante as férias de verão no hemisfério norte.

Parte significativa dos novos casos vem de estados da costa oeste, como a Califórnia, do centro-sul, como o Texas e o Arizona, e do sul da costa leste, como a Flórida (veja no mapa abaixo).

Mapa de casos do coronavírus nos últimos sete dias, segundo a CDC (quanto mais escuro, mais contágios recentes): alta de casos na última semana vêm sobretudo dos estados do Sul

A título de comparação, o Brasil, que tem 1,7 milhão de casos (e é o segundo com mais casos no mundo, atrás dos EUA), tem registrado entre 30.000 e mais de 40.000 casos ao longo do mês de junho.

Estados americanos mais impactados no começo da pandemia, e que demoraram mais a reabrir as atividades, além de terem acumulado mais imunidade entre a população, vêm registrando menor número de novos casos nas últimas semanas.

É o caso de Nova York, que ainda lidera em número de mortes e casos no país, com mais de 402.000 casos e 31.900 mortes, mas tem tido menos casos diários nas últimas semanas. Nova York é também o segundo em mortes por 100.000 habitantes, atrás de sua vizinha, Nova Jersey.

Com a alta recente de casos, os estados mais impactados têm voltado atrás no processo de reabertura. A Flórida fechou academia, bares e restaurantes.

Ao todo, os Estados Unidos têm 894,7 casos a cada 100.000 habitantes. No Brasil, essa taxa é de 794 casos a cada 100.000 habitantes, segundo dados de terça-feira do Ministério da Saúde.

Novos casos de coronavírus nos EUA por dia, segundo a CDC: mais de 40.000 casos diários na última semana

Reação do governo

Em meio à crise, o presidente americano, Donald Trump, formalizou na terça-feira, 7, a saída dos EUA da Organização Mundial da Saúde (OMS). Trump vem sendo questionado por autoridades locais nos EUA por minimizar a alta de casos e não obrigar o uso de máscaras nacionalmente.

O presidente chegou a argumentar que a mortalidade por coronavírus nos EUA é de 1%, dado falso segundo o próprio governo, que aponta mortalidade de 4,5%.

Considerado um dos maiores especialistas em epidemias no mundo, o epidemiologista Anthony Fauci afirmou que os EUA “ainda estão até os joelhos na primeira onda” do coronavírus.