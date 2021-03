EUA bombardeiam a Síria para atacar milicianos iranianos

Pelo menos 22 combatentes foram mortos em ataques dos Estados Unidos a milícias pró-iranianas no leste da Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), nesta sexta-feira (26).

Esta é a primeira operação militar do governo Joe Biden, decidida em represália aos foguetes lançados contra as tropas americanas no Iraque.

O Departamento americano da Defesa disse que fez ataques aéreos em um posto de controle da fronteira entre Síria e Iraque usado por esses grupos. "Múltiplas instalações" foram destruídas.

"Esses bombardeios foram autorizados em resposta aos recentes ataques contra o pessoal americano e da Coalizão no Iraque e contra as contínuas ameaças a esse pessoal", disse o porta-voz John Kirby, em um comunicado.

A porta-voz do presidente americano, Jen Psaki, disse nesta sexta-feira que Biden "está enviando uma mensagem inequívoca de que agirá para proteger os americanos e que, quando houver ameaças, tem o direito de agir no momento e da maneira que escolher".

O governo da Síria, país imerso em um conflito devastador há uma década, denunciou uma "agressão" que "constitui um sinal de mau agouro sobre as políticas do novo governo americano" e alertou para uma possível "escalada".

O Departamento de Defesa afirmou que o alvo eram facções da poderosa coalizão de paramilitares iraquianos apoiados pelo Irã - Hashed al-Shaabi, Kataeb Hezbollah e Kataeb Sayyid al-Shuhada.

Kataeb Hezbollah, um dos grupos mais radicais, classificou os ataques como "uma agressão bárbara" e um "crime hediondo que viola o direito internacional".

Os ataques destruíram três caminhões de munições procedentes do Iraque em um posto fronteiriço ilegal ao sul da cidade síria de Bukamal, segundo o OSDH.

"Pelo menos 22 combatentes da milícias iraquianas pró-iranianos foram mortos, todos membros do Hashed al-Shaabi", disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, à AFP, após um primeiro balanço de 17 mortos.

A televisão estatal síria confirmou nesta sexta-feiram em seu canal Telegram que houve "uma agressão americana" com "ataques aéreos em setores na fronteira sírio-iraquiana".

Represálias "proporcionais"

Os bombardeios se deram após três ataques com foguetes contra instalações situadas no Iraque e que são usadas pelas forças americanas e da coalizão que lutam contra o grupo Estado Islâmico (EI).

Um desses ataques, contra um complexo militar em Erbil, capital da região curda, em 15 de fevereiro, matou um civil e um funcionário terceirizado estrangeiro que trabalhava com as forças da coalizão. Vários terceirizados americanos e um soldado ficaram feridos.

Os ataques no Iraque cometidos por grupos que estariam operando sob a direção do Irã representam um desafio para o governo de Joe Biden, em um momento que se abre a porta para a retomada das negociações com Teerã sobre seu programa nuclear.

O atual governo americano diz que quer retomar o acordo de 2015, abandonado pelo agora ex-presidente Donald Trump em 2018. Ao mesmo tempo, Washington vê Teerã como uma ameaça contínua à segurança no Oriente Médio e afirma que não vai tolerar "atividades malignas" realizadas pela República Islâmica.

Os Estados Unidos suspeitam de que o Irã esteja buscando uma oportunidade para vingar o assassinato do general Qassem Soleimani, por parte das forças americanas, há um ano. Oficial de alta patente do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, Soleimani era o principal elo de Teerã com grupos e personalidades aliadas no Iraque, na Síria, no Líbano e em outras partes da região.

Ele foi morto em um ataque com drones dos Estados Unidos, quando chegava a Bagdá para se reunir com funcionários de alto escalão do governo iraquiano.

O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, declarou na segunda-feira que os Estados Unidos "responsabilizariam o Irã pelas ações de seus representantes que atacam os americanos", mas que não "atacariam" nem correriam o risco de desestabilizar o Iraque.

Kirby classificou os ataques de quinta-feira como "proporcionais", acrescentando que "foram realizados em conjunto com medidas diplomáticas", como consultas com sócios dos Estados Unidos na coalizão anti-EI. O porta-voz disse também que o objetivo era reduzir a tensão no leste da Síria e no Iraque.

"A operação envia uma mensagem inequívoca: o presidente Biden agirá para proteger o pessoal americano e da Coalizão", frisou.

Moscou, aliado chave do governo sírio, condenou "com firmeza essas ações".

"Pedimos que se respeite, sem condições, a soberania e a integridade da Síria", afirmou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.