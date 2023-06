Blinken discute Taiwan, soberania e segurança com ministro da China, antes de ir a Pequim

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, compartilharam preocupações em um telefonema na quarta-feira, 14, antes de uma visita planejada da autoridade dos EUA à China com o objetivo de fortalecer as relações.

O que foi discutido entre Blinken e Qin Gang?

Os diplomatas discutiram a importância de manter as linhas de comunicação abertas para a administração responsável das relações e para evitar conflitos, indicou o Departamento de Estado dos EUA, indicando que Blinken "abordou uma série de questões bilaterais e globais e deixou claro que os EUA continuariam a usar compromissos diplomáticos para levantar áreas de preocupação, bem como áreas de cooperação potencial".

Já o Ministério das Relações Exteriores da China disse que Qin instou os Estados Unidos a respeitarem "as principais questões", como a questão do autogoverno de Taiwan, a "parar de interferir nos assuntos internos da China e parar de prejudicar a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento" do país.Blinken está planejando uma viagem à China para esta semana na tentativa de aliviar as tensões.

O secretário cancelou uma viagem ao país em fevereiro, depois que um suposto balão espião chinês sobrevoou o território dos EUA.