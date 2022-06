EUA: Atirador invade hospital na cidade de Tulsa e deixa ao menos três mortos

Nesta tarde de quarta-feira, 1, um homem morreu após invadir um hospital e atirar contra as pessoas com uma arma de fogo, na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma (EUA).

O atirador deixou ao menos três mortos. O suspeito também morreu, mas não está claro se a polícia atirou nele ou se foi suicídio.

A polícia de Tulsa foi notificada sobre um homem andando com um rifle no hospital St. Francis durante a tarde. O atirador foi ao Natalie Building, um prédio que conta com um ambulatório cirúrgico.

A polícia está vasculhando o prédio em busca de possíveis ameaças, e disse que existem “vários feridos e várias potenciais vítimas”.

Os policiais descreveram a cena como "catastrófica", segundo a imprensa local. "Temos vários andares... com centenas de quartos e centenas de pessoas dentro do prédio. Estamos tratando isso como uma cena catastrófica", disse o capitão Richard Meulenberg ao canal de televisão americano CNN.