EUA atacaram portos do Irã próximos ao Estreito de Ormuz, diz jornal

As forças armadas dos Estados Unidos realizaram ataques nesta quinta-feira, 7, contra o porto iraniano de Qeshm e a região de Bandar Abbas, conforme relatado por um jornalista da Fox News em publicação no X, com base em informações de um alto funcionário norte-americano. A informação também foi confirmada pela rede Al Jazeera.

As duas áreas estão situadas nas proximidades do Estreito de Ormuz, rota marítima estratégica cujo controle é alvo de disputas entre os dois países.

Anteriormente, a agência iraniana Fars informou que explosões foram registradas na cidade de Bandar Abbas e na ilha de Qeshm. De acordo com a agência estatal Mehr, os sistemas de defesa aérea também foram acionados em Teerã nesta quinta-feira.

Os ataques ocorrem em meio às negociações de cessar-fogo no conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, estendido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, no fim de abril. Segundo Trump, a prorrogação teve como objetivo viabilizar um acordo entre as nações, que ainda não foi formalizado.

Apesar disso, desde então, Irã e Estados Unidos continuam realizando ataques no Estreito de Ormuz, rota marítima cujo controle permanece em disputa entre ambos.