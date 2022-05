EUA aprova projeto para impedir 'manipulação' de preços de combustível

A Câmara dos EUA aprovou nesta quinta-feira, 19, um projeto de lei que busca impedir "altas excessivas" e "manipulação" em preços de combustíveis durante períodos de emergência energética.

O projeto venceu por 217 votos a 207. A votação seguiu o esperado, com toda a bancada republicana votando contra a pauta e apenas quatro deputados democratas contrários ao projeto, enquanto outros dez deputados - cinco de cada partido - não votaram.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

O texto agora passará para votação no Senado americano.

Na prática, a lei aumentaria a autoridade da Comissão Federal de Comércio, agência reguladora ligado ao governo dos EUA, contra o que seriam considerados preços exploratórios de petróleo e gás a consumidores no país.

LEIA TAMBÉM: Regra sobre aborto pode mudar nos EUA e impactar debate no Brasil. Entenda

Favorável à pauta, o deputado democrata Adam Schiff afirmou, em postagem no Twitter, que a votação desta quinta representa um passo do Legislativo contra a "manipulação" de grandes companhias petroleiras e em direção à transição para fontes energéticas renováveis.

The House just took action to crack down on Big Oil's price gouging.

$6 a gallon for Californians is unacceptable and unnecessary — the result of corporations putting profits over people.

The best solution?

Holding Big Oil to account and going all-in on green energy.

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) May 19, 2022