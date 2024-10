EUA anuncia novo pacote de US$ 400 milhões em ajuda militar à Ucrânia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou nesta segunda-feira, 21, um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia no valor de US$ 400 milhões (R$ 2,2 milhões), durante uma reunião em Kiev com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O pacote inclui munição, armamentos e equipamentos de defesa.

Composição do Novo Pacote de Ajuda

“Hoje, recebi o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, em Kiev. Agradeci a ele por um novo pacote de assistência de defesa para a Ucrânia”, escreveu Zelensky em suas redes sociais, destacando o valor e a composição da ajuda. A assistência inclui:

Munição para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS)

Mísseis antitanque e antiblindagem

Veículos blindados

Armas leves e granadas

Equipamentos de comunicação e proteção para a infraestrutura nacional

De acordo com o Pentágono, os EUA continuarão a coordenar com cerca de 50 aliados para suprir as necessidades da Ucrânia no campo de batalha.

Prioridades de Defesa da Ucrânia

Zelensky informou que os dois líderes discutiram “prioridades críticas de defesa”, como a defesa aérea da Ucrânia, preparativos para o inverno e o uso de armamentos de longo alcance contra alvos russos. Kiev tem solicitado autorização para atacar alvos militares dentro da Rússia, o que tem sido restringido por Washington, Londres e Paris devido a preocupações com a reação de Moscou.

Próximos Passos na Cooperação Militar

Austin reafirmou o compromisso dos EUA com a segurança da Ucrânia, em conformidade com o acordo de cooperação militar assinado entre os dois países. Ele também mencionou a convocação de uma nova reunião no formato de Ramstein, para coordenar a assistência adicional com aliados internacionais. A reunião estava programada para ocorrer em 12 de outubro, mas foi adiada para novembro devido ao furacão Milton nos EUA.

No encontro, Zelensky também destacou o “Plano de Vitória”, que pede o apoio dos EUA e de outros aliados para garantir a adesão da Ucrânia à Otan e reforçar a capacidade militar do país até que a Rússia aceite negociações de paz.

O pacote de ajuda atual é o segundo aprovado pelos EUA em outubro. Em 16 de outubro, o presidente Joe Biden anunciou outro pacote de US$ 425 milhões.