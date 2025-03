Os EUA anunciam corte de 10 mil empregos no Departamento de Saúde com reestruturação

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira, uma reestruturação drástica que resultará na eliminação de 10 mil postos de trabalho.

Esses cortes se somam aos cerca de 10 mil funcionários que optaram por deixar voluntariamente o departamento desde que o presidente americano, Donald Trump, assumiu o cargo. De acordo com o HHS, essa reestruturação “economizará US$ 1,8 bilhão para os contribuintes”.

Cortes nas principais agências do HHS

As saídas voluntárias de funcionários e o novo plano de reestruturação envolvem a eliminação de cerca de um quarto da força de trabalho do departamento, com uma redução total da equipe de 82 mil para 62 mil funcionários em tempo integral. De acordo com o jornal The Wall Street Journal, que teve acesso a documentos internos, 3,5 mil funcionários da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) serão demitidos, o que representa aproximadamente 19% da força de trabalho da agência, assim como 2,4 mil funcionários dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o que representa 18%.

Também serão cortados 1,2 mil funcionários do Institutos Nacionais de Saúde (NIH), 6% de sua força de trabalho, e 300 funcionários dos Centros de Serviço de Medicare e Medicaid (CDS), 4% de sua força de trabalho.