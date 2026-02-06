Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA ampliam sanções ao petróleo iraniano após negociações em Omã

Washington anuncia novas restrições à exportação de petróleo do Irã logo após rodada de diálogos em Mascate, que terminou com acordo para manter as negociações

Petróleo: EUA afirmou que o Irã utiliza as receitas do petróleo para financiar atividades consideradas desestabilizadoras (Mekdet/Getty Images)

Petróleo: EUA afirmou que o Irã utiliza as receitas do petróleo para financiar atividades consideradas desestabilizadoras (Mekdet/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 15h52.

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira, 6, novas sanções para restringir as exportações de petróleo do Irã, poucas horas após o encerramento de uma rodada de negociações entre os dois países em Omã. As medidas atingem entidades, indivíduos e embarcações ligadas ao comércio de petróleo iraniano.

Segundo o Departamento de Estado americano, as sanções miram 15 entidades, dois indivíduos e 14 navios associados à chamada “frota fantasma” do Irã, incluindo embarcações com bandeiras da Turquia, Índia e Emirados Árabes Unidos.

O porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmou que o Irã utiliza as receitas do petróleo para financiar atividades consideradas desestabilizadoras e intensificar a repressão interna. Ele disse que o presidente Donald Trump mantém o compromisso de reduzir as exportações ilícitas de petróleo e derivados iranianos.

Negociações seguem apesar da pressão

Apesar do anúncio das sanções, o Irã informou que as negociações com os Estados Unidos continuarão após o fim da primeira rodada de conversas em Mascate. O encontro foi o primeiro entre os dois países desde que Washington se juntou à guerra de Israel contra o Irã, em junho de 2025, atacando instalações nucleares iranianas.

Teerã afirma que o diálogo está restrito ao programa nuclear, com o objetivo de obter o levantamento das sanções que afetam sua economia. Os Estados Unidos, por sua vez, defendem ampliar a pauta para incluir o programa de mísseis balísticos e o apoio iraniano a grupos armados no Oriente Médio.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que as conversas ocorreram em um “ambiente muito positivo” e classificou o encontro como “um bom começo”. Segundo ele, as partes concordaram em continuar as negociações, mas ainda sem definir modalidades e calendário.

Araghchi afirmou à agência Irna que as discussões se concentraram exclusivamente no tema nuclear e pediu que Washington se abstenha de ameaças para que o diálogo possa avançar. Até o momento, não houve resposta oficial dos Estados Unidos.

Omã como mediador

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, afirmou que o diálogo permitiu identificar áreas em que é possível avançar e que novas reuniões devem ocorrer no momento oportuno.

As conversas aconteceram em meio ao reforço da presença militar americana na região, com o envio de navios de guerra e de um porta-aviões ao Golfo. Na véspera, a Casa Branca afirmou que busca uma política de “capacidade nuclear zero” para o Irã e que Trump dispõe de opções além da diplomacia.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Irã

Mais de Mundo

China conecta à rede a primeira turbina eólica offshore de 20 Megawatts do mundo

China implementa “tarifa zero” para consumo de residentes no Porto de Livre Comércio de Hainan

Casa Branca diz que vídeo racista contra os Obama foi 'erro' de funcionário

O que a Guiana fará com seu maior Orçamento da História?

Mais na Exame

Pop

'Pânico 7': tudo o que sabemos sobre o filme que estreia em fevereiro

Um conteúdo Esfera Brasil

TCU define que governo federal garanta autonomia do orçamento de agências reguladoras

Mundo

China conecta à rede a primeira turbina eólica offshore de 20 Megawatts do mundo

Esporte

Olimpíadas de Inverno: Por que ter dentes quebrados é uma 'honra' no hóquei?