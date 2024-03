EUA acusa China de ter usado TikTok para interferir nas eleições, aponta relatório

O governo da China usou a plataforma de compartilhamento de vídeos TikTok para influenciar as últimas eleições nos Estados Unidos, segundo o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional em sua avaliação anual de ameaças publicada na última segunda-feira, 11.

A divulgação ocorre durante um ano eleitoral nos Estados Unidos, com a disputa presidencial prevista para novembro. O Congresso também se prepara para votar uma lei para obrigar a controladora chinesa ByteDance a se desfazer do TikTok, caso contrário, a plataforma será banida das lojas de aplicativos no país.

O projeto de lei vem em meio a preocupações com a segurança nacional sobre o acesso do governo chinês aos dados dos usuários dos EUA e sua capacidade de conduzir campanhas de influência por meio da plataforma.

Até o momento, não foram fornecidos exemplos concretos publicamente que mostrem como o TikTok representa uma ameaça à segurança nacional, embora os legisladores do Comitê de Energia e Comércio da Câmara tenham recebido uma audiência a portas fechadas na quinta-feira passada do ODNI, do FBI e do Departamento de Justiça.

O relatório, feito pelo chefe das 18 agências de inteligência dos EUA, disse que "contas do TikTok administradas por um braço de propaganda [chinês] supostamente miraram candidatos de ambos os partidos políticos durante o ciclo eleitoral de meio de mandato dos EUA em 2022."

Ele alertou que o governo chinês pode "tentar influenciar as eleições nos EUA em 2024 em algum nível devido ao seu desejo de marginalizar críticos da China e amplificar as divisões da sociedade americana."

Segundo o relatório, Pequim agora tem mais capacidade para realizar operações de influência encobertas e disseminar desinformação, e que tais operações podem ser realizadas por "indivíduos que não estão sob sua supervisão direta."

Assim, a China estaria aumentando os esforços para moldar o discurso público dos EUA em torno de suas questões de soberania e reivindicações territoriais em Hong Kong, Taiwan, Tibete e Xinjiang.

O relatório acrescentou que a China monitora estudantes chineses estudando no exterior por visões dissidentes e influenciou pesquisas de acadêmicos e especialistas de think tanks dos EUA.

No geral, o relatório disse que os EUA enfrentarão "uma ordem global cada vez mais frágil" sobrecarregada por atores estatais competitivos - incluindo China, Rússia, Irã e Coreia do Norte - conflitos regionais, outras tecnologias disruptivas e o impacto econômico das mudanças climáticas.

"O mundo que emerge deste período tumultuado será moldado por quem oferecer os argumentos mais persuasivos sobre como o mundo deve ser governado, como as sociedades devem ser organizadas e quais sistemas são mais eficazes na promoção do crescimento econômico e na oferta de benefícios para mais pessoas, e pelos poderes - tanto estatais quanto não estatais - que são mais capazes e dispostos a agir em soluções para questões transnacionais e crises regionais", diz o estudo.

O TikTok respondeu ao relatório. "Regularmente tomamos medidas contra comportamentos enganosos, incluindo redes de influência encobertas em todo o mundo, e temos sido transparentes ao relatá-las publicamente", disse um porta-voz do TikTok em um comunicado na segunda-feira.

"O TikTok protegeu nossa plataforma durante mais de 150 eleições globalmente e continua a trabalhar com comissões eleitorais, especialistas e verificadores de fatos para proteger nossa comunidade durante este ano eleitoral histórico", afirmou a empresa chinesa.