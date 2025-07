EUA abre investigação contra Harvard por causa de patrocínio de vistos internacionais

O Departamento de Estado dos Estados Unidos comunicou nesta quarta-feira, 23, que abriu uma investigação sobre a Universidade Harvard por causa da admissão e patrocínio de vistos internacionais a estudantes e professores como parte do Programa de Visitantes de Intercâmbio.

De acordo com o comunicado do secretário de Estado, Marco Rubio, o governo exige de todos os patrocinadores deste programa “o cumprimento integral da regulamentação sobre visitantes de intercâmbio, transparência na apresentação de relatórios e um compromisso comprovado com a promoção dos princípios de intercâmbio cultural e entendimento mútuo”.

Além disso, acrescenta que seus programas de intercâmbio devem ser realizados “de forma que não prejudiquem os objetivos da política externa nem comprometam os interesses de segurança nacional dos EUA”, pelo que se espera que as instituições de ensino “defendam a segurança nacional, cumpram a lei e proporcionem ambientes seguros a todos os estudantes”.

“A investigação garantirá que os programas do Departamento de Estado não sejam contrários aos interesses de nossa nação”, diz o texto do comunicado.

Trata-se do último ataque do governo do presidente americano, Donald Trump, a uma das universidades mais famosas e antigas do país, em uma batalha em que a tensão entre ambas as partes vem aumentando há meses.

Na segunda-feira, ocorreu a audiência sobre a legalidade do bloqueio de fundos do governo para Harvard, que terminou em um tribunal de Boston sem uma decisão sobre o assunto. No entanto, a juíza federal que conduziu o caso questionou abertamente a medida governamental.

Anteriormente, Trump tentou proibir a matrícula de estudantes estrangeiros na instituição de ensino, uma medida que a mesma juíza federal bloqueou indefinidamente.

Em junho, o presidente americano disse que “era possível” que seu governo anunciasse um acordo com Harvard e afirmou que estava trabalhando em estreita colaboração com a instituição, embora ainda não haja detalhes sobre essas negociações.

O governo dos EUA havia anunciado a abertura de uma investigação contra cinco universidades do país, incluindo a de Miami, para determinar se concedem bolsas de estudo exclusivamente a jovens sem documentos ou beneficiários do programa Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA), conhecidos como “sonhadores”.