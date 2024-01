Estrutura de atração de investimentos estrangeiros na China continua otimizada, diz ministério

Em resposta às recentes flutuações no volume de investimentos estrangeiros na China e às especulações sobre a “retirada de investimentos estrangeiros”, Zhu Bing, diretor do Departamento de Gestão de Investimentos Estrangeiros do Ministério do Comércio, afirmou que é natural haver entradas e saídas de investimentos estrangeiros, pois isso está de acordo com as leis e fenômenos de mercado.

Em uma entrevista ao programa “China Economic Roundtable”, da agência Xinhua, em 8 de janeiro, ele ressaltou que as oportunidades de desenvolvimento e potencial de crescimento do mercado chinês continuam a ser irresistíveis para as empresas multinacionais. À medida que essas empresas ajustam suas estratégias de investimento, a estrutura de atração de investimentos estrangeiros na China também continua a se otimizar. Zhu Bing explicou que algumas empresas multinacionais estão realizando ajustes em suas operações globais, reduzindo seus investimentos ou atividades na China. Esses ajustes podem ser categorizados da seguinte forma: Transferência gradual de empresas intensivas em mão de obra: Com o aumento dos custos de mão de obra e terra na China, algumas empresas intensivas em mão de obra têm ajustado suas operações globalmente, transferindo capacidade de produção de acordo com suas estratégias de desenvolvimento e as vantagens comparativas de diferentes países.

Saída devido à redução da vantagem competitiva: Com o aumento do nível tecnológico e da capacidade de produção das empresas locais na China, as empresas estrangeiras enfrentam uma competição cada vez mais intensa no mercado chinês. Algumas empresas estrangeiras, cuja vantagem competitiva foi enfraquecida, optaram por sair gradualmente do mercado chinês.

Transformação e atualização dos investimentos: Muitas empresas estrangeiras estão ajustando ativamente suas estratégias de investimento na China para acompanhar a tendência de atualização industrial no país. Algumas empresas fecharam ou transferiram linhas de produção de produtos convencionais, como smartphones, computadores e eletrodomésticos, mas aumentaram a produção de linhas de produtos de alta tecnologia, como telas e monitores avançados e inovadores e baterias de energia renovável, ao mesmo tempo em que expandem investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Investimentos diversificados: Com o aumento significativo do impacto de fatores geopolíticos nas correntes de capital, alguns países estão promovendo a repatriação de indústrias e fundos, introduzindo restrições de investimento relacionadas à China e perturbando as decisões normais de investimento transnacional. Como resposta, algumas empresas multinacionais têm distribuído parte de seus novos investimentos para outros países. Apesar dos desafios externos, o volume de investimentos estrangeiros na China permanece em patamares historicamente altos. Nos primeiros onze meses de 2023, os investimentos no setor de alta tecnologia atingiram RMB 386,65 bilhões, representando um aumento de 1,1 ponto percentual em relação a 2022. Setores como fabricação de equipamentos médicos e de instrumentos e medidores, fabricação de equipamentos eletrônicos e de comunicação registraram crescimento de 27,6% e 5,5%, respectivamente, enquanto os investimentos estrangeiros em pesquisa e desenvolvimento cresceram 9,1%. Zhu Bing destacou que as mudanças positivas na estrutura de atração de investimentos refletem a eficácia de políticas governamentais, como a promoção do Catálogo de Incentivos para Investimentos Estrangeiros, apoio ao desenvolvimento de centros de pesquisa e desenvolvimento estrangeiros e a expansão de investimentos na indústria manufatureira. Fonte: news.cctv.com