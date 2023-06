Estrondo em Washington foi causado por voo militar autorizado, dizem autoridades

O estrondo que assustou os moradores de Washington neste domingo, 4, foi causado por um voo militar autorizado do Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, segundo informaram as autoridades locais.

“O estrondo alto que foi ouvido na área metropolitana de Washington foi causado por um voo autorizado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Este vôo causou um estrondo sônico. Essa é toda a informação disponível neste momento”, afirmou, em tweet, o Departamento de Emergências da cidade de Anápolis.

The loud boom that was heard across the DMV area was caused by an authorized DOD flight. This flight caused a sonic boom. That is all the information available at this time. — Annapolis OEM (@AnnapolisOEM) June 4, 2023

Moradores foram ao Twitter relatar terem ouvido um forte estrongo, como uma explosão. Não houve relatos de incidentes segundo as autoridades locais.

“Estamos cientes de relatos de comunidades em toda a região da Capital Nacional de um estrondo alto esta tarde. Não há ameaça neste momento”, afirmou o Departamento de Segurança e Emergência do Distrito de Colúmbia.

6/4 (3:32PM): We are aware of reports from communities throughout the National Capital Region of a loud “boom” this afternoon. There is no threat at this time. — DC Homeland Security & Emergency Management (@DC_HSEMA) June 4, 2023

Segundo a Reuters, a Administração Federal de Aviação dos EUA disse que uma aeronave Cessna caiu em um terreno montanhoso no sudoeste da Virgínia próximo ao momento em que o estrondo sônico foi ouvido na capital.

A agência não conseguiu confirmar se o estrondo sônico e a queda da aeronave leve estavam relacionados. O Cessna Citation transporta de 7 a 12 passageiros e tem autonomia de até 3.500 milhas náuticas, dependendo do modelo, segundo informações da Reuters com base no site da empresa.