Estamos trabalhando para haver uma zona de segurança humanitária em Gaza, diz presidente de Israel

O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou neste domingo, 15, que o país está trabalhando para ter uma zona de segurança humanitária na Faixa de Gaza, mas afastou a possibilidade de reduzir os ataques das forças israelenses. Herzog falou em entrevista à CNN Internacional.

Ao menos 600 mil palestinos tentam sair pelo portão de Rafah, na fronteira do sul de Gaza com o Egito. Entre os que buscam essa saída, estão 28 brasileiros que devem ser resgatados pelo governo brasileiro em operação de repatriação.

Segundo o líder israelense, as conversas com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinke, estão avançadas para a criação desse corredor humanitário. "Vai existir uma zona segura humanitária na faixa de gaza, estamos trabalhando com a agência das Nações Unidas e todas as outras para que isso aconteça", acrescentou.

Herzog acusa, ainda, o Hamas de estar dificultando a proteção a civis em Gaza. "O Hamas não respeita regras", afirmou. Segundo ele, parte do sistema de água potável em Gaza está sob o controle do grupo islâmico. Hoje, após pressão das comunidades internacionais, Israel teria reestabelecido o acesso à água potável no sul de Gaza.

De acordo com o presidente de Israel, o Hamas transformou a Faixa de Gaza em uma "plataforma de terror" e, segundo ele, "o povo palestino tem o dever de enfrentar essa situação".

Questionado sobre a oposição do Irã aos ataques feitos contra a Faixa de Gaza, Herzog elevou o tom: "Estamos com punhos de ferro enfrentando a situação", disse. "Esse ataque foi o mais fatal para os judeus. Como podemos chegar à paz se fomos bombardeados e tornados reféns? Temos que ter uma defesa."