Estados Unidos oferecem recompensa de US$ 10 milhões para informações sobre Hezbollah

O governo americano oferece a recompensa de US$ 10 milhões para informações sobre Hezbollah na fronteira do Brasil.

Por meio do programa Recompensas por Justiça, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, oferece uma recompensa de até US$ 10 milhões (cerca de R$ 56 milhões) para denúncias que levem a informações sobre o Hezbollah na América do Sul, em especial na fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai.

Segundo o governo americano, na região, financiadores e facilitadores do Hezbollah arrecadam recursos para a organização terrorista por meio de lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes, contrabando de carvão e petróleo, comércio ilegal de diamantes, contrabando de itens como dinheiro em espécie, cigarros e produtos de luxo, falsificação de documentos e falsificação de dólares americanos.

Além disso, a organização obtém receitas de atividades comerciais em toda a América Latina, incluindo construção civil, importação e exportação de mercadorias e vendas de imóveis.

Como ganhar a recompensa

As recompensas podem ser pagas por informações que resultem na identificação e neutralização de:

Fontes de receita do Hezbollah ou de seus principais canais de facilitação financeira;

Doadores ou facilitadores financeiros da organização;

Instituições financeiras ou casas de câmbio que facilitem transações do Hezbollah;

Empresas ou investimentos pertencentes, ou controlados pela organização ou seus facilitadores financeiros;

Empresas de fachada envolvidas na aquisição internacional de tecnologia de dupla utilização em nome do Hezbollah;

Esquemas criminosos que envolvam membros ou apoiadores e que beneficiem financeiramente a organização.

Mais informações sobre essa oferta de recompensa estão disponíveis em http://www.rewardsforjustice.net.

Qualquer pessoa que tenha informações sobre redes financeiras do Hezbollah na região da fronteira é incentivada a entrar em contato com o programa por meio do Signal, Telegram, WhatsApp no número +1-202-702-7843 ou por pelo canal de denúncias via Tor. Todas as informações serão mantidas em sigilo absoluto.