Estados Unidos negam 'intenções hostis' contra Coreia do Norte

Os Estados Unidos afirmaram nesta quarta-feira (29) que não têm "nenhuma intenção hostil" em relação à Coreia do Norte, e que permanecem abertos à ideia de negociar, depois que Kim Jong Un chamou uma oferta de Washington de "não mais do que um truque mesquinho".

Kim acusou o governo do presidente Joe Biden de seguir uma política hostil contra sua nação, com armas nucleares, apesar de Washington ter repetidamente se oferecido para se reunir com autoridades norte-coreanas sem pré-condições.

"Os Estados Unidos não têm nenhuma intenção hostil", afirmou um porta-voz do Departamento de Estado. "Nossa política exige um enfoque calibrado e prático, que busque uma diplomacia séria e permanente com a Coreia do Norte, a fim de obter um progresso tangível, que aumente a segurança dos Estados Unidos, dos nossos aliados e das nossas forças em campo."

"Estamos dispostos a nos reunir com a Coreia do Norte sem condições. Esperamos que aquele país responda positivamente à nossa aproximação", acrescentou o porta-voz, ressaltando que Washington apoia a "cooperação intercoreana" como ajuda à estabilidade na península.

Kim expressou vontade de restabelecer as linhas de comunicação entre Norte e Sul no começo de outubro.