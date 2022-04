Estado Islâmico é suspeito de ataque terrorista na Turquia nesta quarta

A Turquia amanheceu nesta quarta, dia 20, com as notícias de um ataque terrorista que foi realizado nesta manhã em Bursa, uma das maiores cidades do país, com 2 milhões de habitantes. Segundo as autoridades locais, uma bomba, provavelmente de fabricação caseira, foi colocada dentro de um ônibus que transportava guardas de uma prisão local e passava por um bairro residencial no momento da explosão. Há pelo menos uma vítima fatal e dezenas de feridos.

Os ministros do Interior e de Justiça, Süleyman Soylu e Bekir Bozdağ, já se encontram no local. "Estamos conduzindo as investigações necessárias para determinar os causadores desse ataque terrorista e esperamos que sejam capturados logo", disse Soylu.

O Estado Islâmico, que voltou a cometer atentados depois de ser parcialmente derrotado no Iraque em 2017, com a guerra para a expulsão do grupo do país, é um dos principais suspeitos. As forças de segurança turcas também apontam o grupo separatista curdo PKK como possível autor do atentado. Até o momento, nenhum grupo reinvidicou a ação.

De um modo geral, a situação de segurança no Oriente Médio e regiões vizinhas piorou com a guerra na Ucrânia e o que é apontado como um possível acordo de Vladimir Putin com o Irã em troca de militantes para lutar ao lado da Rússia no Leste Europeu. Moscou e Teerã já são aliados na guerra da Síria, que dura 11 anos. A busca por novos fornecedores de petróleo, com as sanções impostas às exportações russas, também estaria influenciando o cenário geopolítico da região.

O último ataque de grande escala na Turquia aconteceu em 2017, quando o Estado Islâmico matou 39 pessoas em uma boate durante as celebrações do Ano Novo. Em 2016, um homem-bomba acionou o dispositivo que o matou nas proximidades de conhecido mercado popular no centro de Busra, cidade localizada a 90 quilômetros de Istambul, sem provocar outras fatalidades.

As autoridades continuam investigando o ataque terrorista em Busra.