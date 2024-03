Estado Islâmico ameaça jogo de futebol na Alemanha neste sábado

A imprensa alemã divulgou neste sábado que o Estado Islâmico deixou uma ameaça visando o Bayern Munique x Borussia Dortmund da tarde deste sábado, pela Bundesliga. O confronto acontecerá às 14h30 (de Brasília).

Durante o dia de ontem, o canal de propaganda do grupo terrorista, Sarh al-Khilafah, publicou uma fotografia apontando para os adeptos de futebol em frente à Allianz Arena, com um alvo vermelho. Ao lado havia frases em árabe que, segundo o 'Bild', quereriam dizer "depois do jogo".

A polícia de Munique está a par da situação e já deixou uma mensagem nas redes sociais. "Os fatos são do nosso conhecimento e estão sendo investigados intensamente por nós e pelo LKA Baviera. Da forma como as coisas estão, não temos conhecimento concreto de qualquer risco. Monitorizaremos o jogo com uma abordagem de mais efetivos."

Já o Bayern Munique, clube que recebe a partida, disse ao 'Bild' estar a par dos fatos, encontrando-se nesta altura em estreita coordenação com a polícia.

Três horas antes do encontro a polícia fazia verificações de identidade aleatórias à saía da estação de metro de Fröttmaning, que fica a cerca de 10 minutos a pé do estádio, com revistas a malas e mochilas. O 'Bild' acrescenta que estão 400 agentes destacados para este jogo.

Ataque em Moscou

Recentemente o Estado Islâmico reivindicou o ataque numa sala de concertos em Moscovo. Ao menos 137 pessoas foram assassinadas e mais de 100 ficaram feridas, segundo a imprensa estatal russa.

O espaço, chamado Crocus City Hall, que tem capacidade para 7.000 espectadores, pegou fogo em meio ao ataque.

Segundo um repórter da agência Ria Novosti, pessoas em uniformes táticos invadiram a casa de shows e abriram fogo antes de lançar uma granada ou uma bomba incendiária, provocando um incêndio.

(Com O Globo)