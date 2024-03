Espero que os EUA vejam o desenvolvimento da China e cumpram suas promessas, diz ministro chinês

O ministro chinês Wang Yi, membro do Comitê Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e Ministro das Relações Exteriores, afirmou que as relações sino-americanas dizem respeito ao bem-estar dos povos dos dois países e ao futuro da humanidade e do mundo. Ele disse que, independentemente das mudanças na situação internacional, a China sempre mantém a estabilidade e a continuidade de sua política em relação aos EUA, tratando as relações sino-americanas com responsabilidade histórica, responsabilidade para com o povo e o mundo.

Segundo o ministro, a posição da China é baseada nos três princípios propostos pelo presidente Xi Jinping: respeito mútuo, coexistência pacífica e benefício mútuo. Estes princípios resumem não apenas mais de meio século de experiência e lições aprendidas nas relações sino-americanas, mas também a compreensão das leis que regem as interações entre grandes potências, devendo ser seguidos e buscados em conjunto pelas duas partes.

Wang Yi afirmou que o respeito mútuo é fundamental, pois os sistemas sociais e políticos dos dois países são diferentes, e apenas respeitando e reconhecendo as diferenças é que a interação entre os dois países pode ser sustentada. A coexistência pacífica é a linha de base, uma vez que para países tão grandes como a China e os EUA, as consequências de um conflito seriam impensáveis. O benefício mútuo é o objetivo, pois a cooperação entre a China e os EUA pode realizar muitas grandes coisas que beneficiam ambos os países e o mundo.

Wang Yi afirmou que em novembro do ano passado, os líderes dos dois países realizaram uma histórica reunião em São Francisco, chegando a um consenso sobre a estabilização e a recuperação das relações sino-americanas e sobre a direção a seguir. O Presidente Xi Jinping explicou de forma abrangente a política básica e a posição principiológica da China em relação às relações sino-americanas. O Presidente Biden reiterou que os EUA não buscam uma nova Guerra Fria, não buscam mudar o sistema da China, não buscam se opor à China fortalecendo alianças, não apoiam a “independência de Taiwan”, e afirmou que os EUA se alegram com o desenvolvimento e a prosperidade da China, não buscam reprimir ou conter o desenvolvimento da China, e não buscam desacoplar-se da China.

Wang Yi disse que desde a reunião em São Francisco, houve avanços reais na melhoria das relações sino-americanas, o que está de acordo com os interesses e desejos dos povos dos dois países e do mundo. No entanto, é preciso apontar que a compreensão errônea dos EUA em relação à China continua, e as promessas feitas não foram verdadeiramente cumpridas. As táticas de repressão à China continuam a se renovar, as listas de sanções unilaterais continuam a se prolongar, e as acusações contra a China chegam a um ponto absurdo.

“Onde está a credibilidade de uma grande potência se ela fala uma coisa e faz outra? Onde está a confiança de uma grande potência se ela fica nervosa e ansiosa sempre que ouve as palavras “China”? Onde está a justiça internacional se uma grande potência insiste em manter sua própria prosperidade, sem permitir o desenvolvimento legítimo de outros países? Onde está a competição justa se uma grande potência insiste em monopolizar a extremidade superior das cadeias de valor, deixando a China presa na extremidade inferior? Os desafios enfrentados pelos EUA estão em si mesmos, não na China. Se os EUA continuarem a reprimir a China, acabarão prejudicando a si mesmos. Instamos o lado dos EUA a compreender a tendência histórica, a ver o desenvolvimento da China de forma objetiva e racional, e a realizar ativamente interações com a China de maneira pragmática e coerente com suas palavras. Juntamente com a China, promover o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações sino-americanas”, disse o ministro chinês.

Wang Yi afirmou que este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e os EUA. O Presidente Xi Jinping apontou que as relações sino-americanas devem estar enraizadas nas pessoas, ter como base a sociedade civil, ter o futuro nas mãos dos jovens e ser impulsionadas pela vitalidade local. Estamos sempre dispostos a fortalecer o diálogo e a comunicação com os EUA, promover intercâmbios amigáveis entre pessoas de todos os setores, construir mais pontes de mútuo entendimento e eliminar mal-entendidos e preconceitos desnecessários. Acreditamos que ambas as partes podem encontrar um caminho para a convivência correta entre duas grandes nações diferentes neste mundo.

Fonte: fmprc.gov.cn