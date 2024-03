Especialistas manifestam otimismo em relação às novas forças produtivas em ascensão na China

No cenário do Fórum de Desenvolvimento da China 2024 (CDF), uma plataforma de destaque para discussões sobre o futuro econômico da nação, autoridades e especialistas chineses e estrangeiros manifestaram otimismo em relação às novas forças produtivas em ascensão na China.

Zheng Shanjie, presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, delineou a visão da China em sua busca por uma economia de alta qualidade, enfatizando o potencial de oportunidades que essa transição oferece tanto para investidores domésticos quanto estrangeiros.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, elogiou a preparação da China no campo da inteligência artificial (IA), destacando-a como uma força motriz significativa para o avanço econômico do país.

Denis Depoux, da Roland Berger, ressaltou o papel pioneiro da China em tecnologias emergentes, especialmente em setores como veículos de nova energia (NEVs) e fotovoltaicos.

Jack Chan, presidente da EY China, enfatizou o impacto das novas forças produtivas na transformação do modelo de crescimento econômico chinês, prevendo uma aceleração no ritmo de desenvolvimento impulsionado pela inovação e investimento em pesquisa e desenvolvimento.

O Relatório de Trabalho do Governo de 2024 reafirmou o compromisso da China em modernizar seu sistema industrial e promover o desenvolvimento de setores orientados para o futuro, visando a consolidação de uma economia mais resiliente e orientada para a inovação.

A crescente cooperação internacional e o reconhecimento global das conquistas da China em tecnologia e inovação sinalizam uma era promissora para a economia chinesa, alimentando a esperança de uma recuperação econômica global mais robusta.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: NDRC