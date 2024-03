Espanha prorroga lei que facilita cidadania para descendentes

O ministro de Política Territorial da Espanha, Ángel Víctor Torres, anunciou a prorrogação por mais um ano da Lei de Memória Democrática, conhecida como Lei dos Netos, que permite a descendentes espanhóis de segunda geração que consigam a cidadania.

Em vigor desde outubro de 2022, a medida valeria por apenas dois anos, até outubro de 2024, mas agora terá validade até outubro de 2025.

Antes da lei, apenas quem fosse filho direto e tivesse de 18 a 21 anos poderia obter a cidadania espanhola.

Com a medida, filhos e netos (independentemente de o pai ter pedido ou conquistado a cidadania) podem tirar o documento. Um bisneto também pode solicitar, mas apenas se seu pai (neto de espanhol) também entrar com o processo.

A Lei de Memória Democrática começou a ser discutida no Parlamento em dezembro de 2019. A ideia era era oferecer cidadania a exilados, e também descendentes, da ditadura de Francisco Franco (1939-1945) que saíram do país por causa da perseguição política.

Em um ano e meio, a medida já concedeu cidadania a pelo menos 69 mil pessoas no mundo, especialmente nos países latino-americanos onde se fala espanhol. Os consulados mais acessados até agora são os de Havana, com 15 mil aprovações, Cidade do México, com 8.500, e o de Córdoba (Argentina), com 5.700.

Itália na contramão

Se na Espanha a ideia é postergar uma lei que pode conceder cidadania a mais pessoas, na Itália o processo é o inverso. O Parlamento local começou a analisar um projeto que limita a obtenção da cidadania para descendentes. O texto, proposto pelo partido fundado pela primeira-ministra Giorgia Meloni, determina que o reconhecimento sem necessidade de morar no país seja feito até a terceira geração - bisnetos. O requerente precisa comprovar que fala italiano. Ainda não há previsão para a votação do projeto no plenário.