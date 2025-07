Espanha pede união contra protecionismo de Trump em visita ao Paraguai

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, fez um apelo nesta quarta-feira, no Paraguai, à unidade e ao trabalho "lado a lado com parceiros estratégicos e confiáveis" para enfrentar o protecionismo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e suas "mal chamadas" tarifas recíprocas.

Sánchez fez este chamado à tarefa comum em sua intervenção ao lado do presidente do Paraguai, Santiago Peña, em um fórum empresarial bilateral organizado por ocasião de sua visita a Assunção, que encerra sua viagem pelo Cone Sul.

Diante de Peña e dos empresários dos dois países, o chefe do governo destacou a enorme oportunidade que o Paraguai oferece às empresas espanholas devido à sua economia sólida, que, segundo ele, tem um grande potencial, assim como a contribuição dessas companhias para a criação de empregos e o desenvolvimento do país.

Sánchez acrescentou que, quando Paraguai e Espanha caminham juntos, todos ganham, e por isso é necessário continuar avançando com objetivos comuns, como impulsionar o desenvolvimento econômico, defender suas empresas e enfrentar o avanço do protecionismo.

No capítulo relativo à defesa das empresas, Sánchez chamou a atenção para a atual guerra comercial depois que, durante anos, a Europa gerou, segundo ele, instrumentos para assegurar uma concorrência igualitária.

Entre esses instrumentos estão os que, segundo ele, serviram ao governo espanhol para impulsionar o Plano de Resposta e Relançamento Comercial, apresentado no dia seguinte ao anúncio das "mal chamadas" tarifas recíprocas do governo Trump.

"Não podemos ficar de braços cruzados diante de medidas que consideramos infundadas e injustas", ressaltou diante da proposta de protestos americanos à União Europeia em meio à negociação para tentar chegar a um acordo antes de 1º de agosto.

Sánchez insistiu que o objetivo deve ser evitar uma guerra comercial, mas ressaltou que, se ela ocorrer, a Europa deve estar à altura do que suas empresas esperam e defendeu a proposta espanhola de que as receitas derivadas de qualquer contramedida implementada sejam destinadas a criar um novo fundo europeu de ajuda aos setores mais afetados.

Por tudo isso, fez um apelo para enfrentar o avanço do protecionismo, algo que considerou possível apenas associando-se e "trabalhando lado a lado com parceiros estratégicos e confiáveis".

Nessa aposta, a aprovação do acordo União Europeia-Mercosul acredita ser "um marco fundamental", e para alcançá-lo disse que sabe que pode contar com o apoio do governo paraguaio.

"Precisamos mais do que nunca – acrescentou –, defender uma ordem multilateral com base em regras e reforçar a cooperação internacional".

Sánchez fez um balanço da participação de empresas em alguns projetos no Paraguai, como a duplicação das rodovias 2 e 7, que ligam as principais cidades do país, e demonstrou estar convencido de que também estão presentes em outros, como a melhoria das rodovias Assunção–Encarnación e Encarnación–Ciudad del Este, ou a via expressa elevada Assunção–Luque.

Também nos planos de desenvolvimento industrial em setores-chave como as novas tecnologias ou o agroindustrial e em tudo isso afirmou que a Espanha tem muito a contribuir pela experiência de suas empresas.

Sánchez reivindicou que o desenvolvimento econômico chegue a toda a sociedade e se referiu à contribuição da cooperação espanhola no Paraguai durante quase 40 anos de presença e com uma contribuição superior a € 200 milhões.