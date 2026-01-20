Mundo

Espanha investiga se falha na via causou ou resultou acidente com trens

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 07h42.

Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 07h46.

O ministro dos Transportes e Mobilidade Sustentável da Espanha, Óscar Puente, afirmou nesta segunda-feira, 20, que a investigação sobre o acidente ferroviário em Adamuz, no sul do país, deverá esclarecer se a ruptura identificada em um trecho da via férrea foi a causa ou a consequência do descarrilamento de um dos trens de alta velocidade envolvidos na colisão que deixou 40 mortos.

Em entrevistas concedidas ao longo da tarde e da noite, Puente descartou qualquer conclusão preliminar sobre uma possível falha estrutural. Segundo ele, não é possível afirmar, neste momento, que houve um problema de soldagem na via, hipótese levantada após a divulgação de imagens do local pela Guarda Civil espanhola.

“Determinar agora que existe um problema de soldagem é totalmente inviável”, disse o ministro, ao comentar informações que circulam sobre o ponto exato onde um dos comboios saiu dos trilhos antes de colidir com o outro.

Puente reconheceu que a especulação em torno das causas do acidente é inevitável, mas reforçou que qualquer conclusão dependerá de análises técnicas aprofundadas. Em entrevista à emissora La Sexta, ele afirmou que, em um trecho de até 300 metros da linha férrea, foram identificadas diversas rupturas.

De acordo com o ministro, uma dessas falhas pode estar mais próxima do local do descarrilamento, mas ainda não há como determinar se ela surgiu em decorrência do impacto ou se foi o fator que provocou o acidente. Essa distinção, ressaltou, exige exames laboratoriais e investigação pericial detalhada, que ainda estão em andamento.

As autoridades espanholas mantêm o foco na apuração técnica do caso, enquanto equipes especializadas seguem analisando a infraestrutura ferroviária e os dados operacionais dos trens envolvidos.

*Com informações da EFE

