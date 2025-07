Espanha apoia UE em negociação para barrar tarifa de 30% dos EUA sobre produtos europeus

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, apoia as negociações da Comissão Europeia para tentar alcançar um acordo com os Estados Unidos e acabar com as "tarifas injustificadas" de 30% que aquele país pretende impor aos produtos europeus a partir de 1º de agosto.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou neste sábado que imporá tarifas de 30% sobre produtos da União Europeia exportados para o país a partir de 1º de agosto, em uma carta dirigida à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que divulgou em sua rede social Truth Social.

Após este anúncio, Sánchez disse em sua conta na rede social X que "a abertura econômica e o comércio criam prosperidade, mas as tarifas injustificadas a destroem".

"Por isso, apoiamos e apoiaremos a Comissão (Europeia) em suas negociações para alcançar um acordo com os EUA antes de 1º de agosto. Unidos, os europeus constituímos o maior bloco comercial do mundo. Usemos essa força para alcançar um acordo justo", acrescentou.

A mensagem de Sánchez também veio depois que a presidente da Comissão Europeia afirmou hoje que Bruxelas segue disposta a continuar com as negociações tarifárias com os EUA para conseguir um acordo antes de 1º de agosto, embora não descarte "contramedidas proporcionais" para "salvaguardar" os interesses europeus.