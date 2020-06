Escócia não registra nenhuma nova morte por coronavírus nas últimas 24h

A Escócia não registrou nenhuma morte pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. É a primeira vez que o país não registra nenhum óbito pela covid-19 desde 20 de março, dias antes de adotar as medidas de isolamento por causa da pandemia.

No total, o país tem 2.415 mortos e mais de 15 mil infectados.

Apesar dos números, a secretaria de saúde do governo escocês ressaltou que é preciso ter cautela com os dados. E afirmou que ainda é muito provável que novas mortes pela covid-19 sejam registradas no país.

Além da Escócia, a Irlanda do Norte também não registrou nenhum novo óbito pelo coronavírus nas últimas 24 horas. O país tem um total de 537 mortes.

O Reino Unido como um todo anunciou o menor número de mortes em um dia desde que a quarentena começou no local. Foram apenas 77 óbitos nas últimas 24 horas.

Apesar dos números baixos nos últimos dias, o Reino Unido é o segundo país com mais mortes pelo coronavírus e o quarto com mais infectados pela doença.

Os números de mortes nas últimas 24 horas em cada nação do Reino Unido são: