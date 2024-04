Erupções em vulcão na Indonésia geram alerta sobre possível tsunami

Um alerta de tsunami foi soado após cinco erupções de um vulcão na província de Celebes do Norte, na Indonésia. O fenômeno resultou em uma coluna de fumaça de mais de 1,5 quilômetro de altura, obrigando milhares de pessoas a deixarem suas casas.

O monte Ruang teve sua primeira erupção na noite da terça-feira, em horário local, e depois mais quatro na quarta-feira, de acordo com uma agência da Indonésia. As autoridades se preocupam com a possibilidade de que o vulcão colapse no mar e provoque um tsunami. Não seria a primeira vez em que isso acontece.

Em 2018, a erupção do vulcão Anak Krakatau, também na Indonésia, fez com que ele colapsasse para dentro do mar, levando a um tsunami que ceifou mais de 400 vidas.

Cerca de 11 mil residentes da região próxima ao monte Ruang estão sendo evacuados. O aeroporto internacional da cidade de Manado foi fechado por 24 horas em decorrência do evento.

Por ora, não há relatos de mortes ou ferimentos.

De acordo com o chefe da agência de vulcanologia do país, Hendra Gunawan, as erupções foram provocadas por terremotos recentes na região. A declaração foi dada à agência de notícias nacional, Antara.

A Indonésia, um arquipélago onde vivem cerca de 270 milhões de pessoas, conta com 120 vulcões ativos. O país é suscetível a erupções por se localizar no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, área de intensa atividade vulcânica.