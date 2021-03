Erdogan demite vice-presidente do Banco Central da Turquia

O líder turco, Tayyip Erdogan, destituiu o vice-presidente do banco central, Murat Cetinkaya, de seu posto nesta terça-feira, dez dias depois de demitir o chefe do banco, uma medida chocante que fez a lira despencar cerca de 13%.

O banqueiro Mustafa Duman foi nomeado para o cargo, de acordo com o Diário Oficial do país. Ele já ocupou cargos executivos no Morgan Stanley Securities e também teve funções de tesouraria, risco e auditoria no setor financeiro, disse o banco central.

O decreto não citou o motivo para a alteração. Cetinkaya, um ex-CEO da bolsa de valores de Istambul, trabalhava desde meados de 2019 no banco central, que passou por uma rápida rotatividade em seus escalões superiores, incluindo quatro presidentes em dois anos.

A lira enfraqueceu em resposta à decisão de Erdogan e atingiu 8,29 por dólar antes de se recuperar para 8,26.

Em 20 de março, Erdogan demitiu Naci Agbal, um chefe de banco central ortodoxo que elevou a taxa de juros turca para 19% de forma a combater a inflação de dois dígitos. Sahap Kavcioglu, que apoia a visão do presidente turco de que juros altos causam inflação, foi nomeado o novo chefe da autarquia.