Eleições na Turquia: Erdogan assume ‘liderança sólida’ após 20% das urnas apuradas

Os primeiros resultados das eleições nacionais da Turquia mostram que o presidente Recep Tayyip Erdogan assumiu uma liderança sólida depois que quase 20% das urnas foram contadas, disse a agência de notícias estatal turca.

Erdogan teve 55% dos votos, em comparação com 39% obtidos pelo principal líder da oposição, Kemal Kilicdaroglu, de acordo com a Agência Anadolu.

Se nenhum candidato receber mais de 50% dos votos, o vencedor será determinado no segundo turno em 28 de maio.

Pesquisas de opinião indicaram que Erdogan, cada vez mais autoritário, entrou em sua candidatura à reeleição no domingo, 14, com riscos de perder após 20 anos no poder.