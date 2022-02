Equador vai vacinar crianças a partir dos três anos contra a covid-19

O Equador vai estender a vacinação contra a covid-19 a menores de três anos, anunciou nesta quarta-feira (9) a ministra da Saúde, Ximena Garzón.

A imunização em massa, que começava a partir dos cinco anos, vai ser estendida a partir da próxima terça.

"Nós vamos iniciar a vacinação das crianças a partir dos três anos de idade. É importante que levemos em conta que estamos em um processo de reativação social e econômica graças à vacinação", disse Garzón durante uma coletiva de imprensa.

O Equador foi o primeiro país latino-americano a estabelecer a vacinação contra a covid-19 obrigatória incluindo crianças a partir dos cinco anos.

No entanto, o ministério da Saúde não tinha informado ainda se será mantido o caráter obrigatório para a nova faixa etária anunciada nesta quarta-feira.

Garzón destacou os efeitos da vacinação em massa frente à variante ômicron. "As unidades de terapia intensiva estão descongestionando", destacou a funcionária.

Com 17,7 milhões de habitantes, o Equador registra mais de 777.000 contagiados (4.393 casos por 100.000 habitantes) e 34.804 mortos pela covid-19, após detectar seu primeiro caso em fevereiro de 2020.

A chegada da variante ômicron ao país obrigou as autoridades a suspenderem temporariamente as aulas presenciais e reduzirem para 50% a lotação de suas instituições, retomando parcialmente o trabalho remoto nas dependências do Executivo.

Segundo Garzón, atualmente há uma "tendência de queda" nos casos de covid-19 no país, onde até a segunda-feira 83% da população tinha completado o esquema vacinal.

