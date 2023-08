Equador: um dia após assassinato de Fernando Villavicencio, carro de candidata é alvo de tiros

Após o assassinato do candidato à Presidência do Equador Fernando Villavicencio, que ocorreu na noite de quarta-feira, 9, uma candidata à Assembleia Nacional do Equador foi vítima de um ataque armado na quinta-feira, 10.

Estefany Puente estava no El Club de Leones, organização que presta serviços sociais na cidade de Quevedo, quando seu carro foi atingido por dois homens. A informação foi divulgada pelo jornal equatoriano El Universo.

De acordo com o periódico, Puente estava com seu pai e com um funcionário. A candidata foi atingida de raspão no braço e os homens fugiram em seguida. O para-brisas do carro de Puente ficou destruído. A candidata faz parte da chapa Claro Que Se Puede, do candidato Yaku Pérez.