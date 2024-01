Equador envia militares para Guayaquil após morte de promotor e em meio à guerra contra tráfico

Em meio ao estado de "conflito armado interno", e um dia após o assassinato de um promotor antimáfia, as Forças Armadas equatorianas informaram que centenas de militares e policiais entraram em um presídio do complexo penitenciário de Guayaquil, nesta quinta-feira. O país tem experimentado uma onda de violência após a fuga do criminoso mais perigoso do país, José Adolfo Macías Villamar, o Fito, e posteriormente de Fabricio Colón Pico, membro do Los Lobos, logo nos primeiros dias de janeiro. Guayaquil, a mais atingida pela violência, é o centro da guerra do governo contra as gangues de traficantes de drogas.

As forças de segurança "realizam uma nova intervenção no Centro de Privação de Liberdade #Guayas, controlando o perímetro externo e interno do centro penitenciário", afirmaram as Forças Armadas em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Também em uma publicação no X, a polícia equatoriana informou que a ação tem como objetivo "registrar objetos proibidos e manter o controle no interior do estabelecimento prisional".

Segundo a imprensa local, a operação ocorre no Centro de Reabilitação Social de Guayas, nº 4, também conhecido como Penitenciária Regional. Junto com a Penitenciária do Litoral, são as prisões mais populosas do Equador. São dez mil presos, mais de um quarto da população carcerária do país sul-americano. Repórteres da AFP registram tanques e esquadrões fortemente armados ao redor da prisão.

A operação começou por volta de 06h30 (horário local). Minutos antes, o comandante da Polícia, o general César Zapata, havia comunicado a apreensão de dois homens supostamente implicados no assassinato do promotor Carlos Suárez, que conduzia as investigações do ataque cometido por homens armados ao canal público de televisão TC em 9 de janeiro.

Suárez estava encarregado de determinar qual grupo criminoso estava por trás da ação. Sua morte foi confirmada pela procuradora-geral Diana Salazar em vídeo postado no X (antigo Twitter). "Diante do assassinato do nosso colega César Suárez (...) serei enfática: grupos do crime organizado, criminosos e terroristas não impedirão nosso compromisso com a sociedade equatoriana", disse Salazar.

Na terça-feira, o Exército já havia enviado militares para as unidades penitenciárias, em uma operação que começou no fim da semana passada. Foram libertadas mais de 150 pessoas que permaneciam como reféns, incluindo guardas e pessoal administrativo. Ao menos um funcionário foi morto durante as operações, que foram concluídas sem um banho de sangue generalizado.

As prisões equatorianas

A fuga de Fito fez o mundo colocar os olhos sobre o frágil controle do sistema penitenciário, onde confrontos entre facções já deixaram mais de 460 detentos mortos desde 2021. Foram identificadas sete organizações criminosas que têm poder dentro das prisões, e pelo menos quatro pontos explicam como o sistema terminou sob seu poder e o regime que esses grupos têm imposto dentro — e até fora — delas.

O primeiro deles é a existência de uma aliança entre detentos e alguns policiais. A troca de informação por privilégios nas prisões quebrou códigos da máfia como o de não delatar, o que acirrou ainda mais as rivalidades entre facções. Esses locais também estão rodeados de luxo: suítes, boates, piscinas, galos de briga e até venda de frango assado.