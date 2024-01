Equador decreta estado de exceção após fuga de líder da maior facção criminosa do país

"Acabo de assinar o decreto de estado de exceção para que as Forças Armadas tenham todo o apoio político e legal em seu agir", disse o mandatário em um vídeo publicado em sua conta no Instagram. "Não negociaremos com terroristas, nem descansaremos até devolver a paz aos equatorianos".

Quem é Fito, o foragido?

José Adolfo Macías Villamar, conhecido como Fito, é líder da principal facção criminosa do Equador, a Los Choneros, e teria fugido "horas antes" de uma operação de revista no domingo no presídio onde cumpria pena, indicou o secretário de Comunicação do governo, Roberto Izurieta, nesta segunda-feira. Ele é considerado o criminoso mais perigoso do país.

Mais de 3 mil homens foram mobilizados para capturar Fito, que até o momento não foi encontrado.

O mais provável, [é que] houve infiltrações e em questão de horas antes [da operação], disse o funcionário em entrevista ao canal Teleamazonas sobre o momento em que Adolfo Macías ‘desapareceu’.

No domingo, o comandante da Polícia, general César Zapata, admitiu que "pôde-se perceber a ausência de um dos detentos" com a entrada da força pública em uma penitenciária do porto de Guayaquil, onde Fito deveria estar. Disputas de gangues