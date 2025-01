Entenda racha entre aliados de Trump que fez Steve Bannon chamar Elon Musk de ‘racista’ e ‘do mal’

Em mais uma escalada de descontentamento entre os seguidores de extrema-direita mais proeminentes do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, seu ex-assessor Steve Bannon chamou o magnata da tecnologia Elon Musk, o mais novo favorito do republicano, de “racista” e “um cara verdadeiramente maligno”, prometendo derrubá-lo e expulsá-lo do movimento MAGA (“Make America Great Again”), publicou o jornal britânico The Guardian.

Ao Corriere della Sera, da Itália, Bannon criticou o apoio de Musk a algumas formas de imigração e prometeu garantir que o bilionário não tenha acesso de alto nível à Casa Branca. O centro da disputa é uma pauta-chave na campanha que garantiu a vitória do magnata na eleição — a imigração —, mais especificamente a concessão de vistos H1-B, amplamente utilizado no Vale do Silício e que permite que empresas tragam profissionais estrangeiros qualificados para os EUA.

Musk tornou-se um dos principais apoiadores do ex-presidente, gastando cerca de US$ 270 milhões na campanha republicana. Após a vitória nas eleições, Trump escolheu Musk para chefiar o Departamento de “Eficiência Governamental” dos EUA, apelidado de DOGE. Na prática, o dono da SpaceX ocupará um posto inédito no Gabinete presidencial, criado para promover o corte de gastos do governo americano em até US$ 2 trilhões, um quarto de todo o seu orçamento.

No entanto, o apoio de Musk aos vistos H-1B foi mal recebido por outros seguidores de Trump que se opõem a quase todas as formas de imigração, indicando que as empresas deveriam priorizar trabalhadores americanos. O visto permite que 65 mil profissionais altamente qualificados imigrem para os EUA todos os anos, e concede outros 20 mil vistos a estudantes que tenham obtido um diploma avançado no país, como foi o caso de Musk, nascido na África do Sul.

"Trata-se de todo o sistema de imigração sendo manipulado pelos magnatas da tecnologia. Eles o usam a seu favor. O povo está furioso", afirmou Bannon, que Trump demitiu durante seu primeiro mandato, mas que mais tarde se reinventou como um dos principais evangelistas do movimento MAGA. "Ele [Musk] deveria voltar para a África do Sul. Por que temos sul-africanos, os mais racistas do mundo, sul-africanos brancos, fazendo qualquer comentário sobre o que acontece nos EUA?".

O confronto de Musk com membros da base de Trump marca outro capítulo da crescente influência do bilionário na órbita do presidente eleito. Argumentando que o “único objetivo de Musk é se tornar um trilionário” e chamando-o de defensor do “tecno-feudalismo em escala global”, Bannon disse que irá “lutar contra isso”, acrescentando que Musk não lutará porque tem “a maturidade de um garotinho”.

"Ele fará qualquer coisa para garantir que qualquer uma de suas empresas esteja protegida, tenha um acordo melhor ou que ele ganhe mais dinheiro. Primeiro, a sua acumulação de riqueza, e então, através da riqueza, poder. É nisso que ele está focado".

Musk x MAGA

A controvérsia teve início ainda no ano passado, quando Musk publicou no X, rede social da qual é dono, que as empresas de tecnologia dos Estados Unidos precisam “dobrar” a quantidade de engenheiros. O bilionário defendeu, então, o incentivo da imigração pela via legal, comparando o país com um time esportivo.