Entenda por que a Índia pode mudar o próprio nome

A Índia pode trocar oficialmente de nome em breve. Nesta semana, o país recebe a cúpula do G20 e nos convites distribuídos para autoridades, o governo trocou a palavra "Índia" pelo nome do país em hindi: "Bharat". A decisão aumentou os rumores que o partido do primeiro-ministro, Narendra Modi, pretende mudar o nome apontado como símbolo da era colonial.

No convite para o jantar entre os Chefes de Estado, o presidente da Índia, Draupadi Murmu, aparece como "presidente de Bharat", uma palavra com origem no sânscrito. "Outro golpe na mentalidade escravagista", escreveu o deputado Pushkar Singh Dhami, líder do BJP, que compartilhou o convite nas redes sociais.

Segundo o canal americano News18, fontes do governo indiano afirmaram que os deputados do partido Bharatiya Janata (BJP, na sigla em inglês) podem apresentar uma resolução para oficializar a mudança.

Por que a Índia pode mudar de nome?

O BJP, de Modi e dos nacionalistas, alega que o nome do país é um "símbolo da escravidão". Eles defendem que a palavra Índia foi uma escolha britânica. O Reino Unido governou a Índia por cerca de 200 anos, até a independência do país, em 1947.

Nos últimos anos, o partido tem mudado nomes relacionados ao passado colonial. Em 2015, a Estrada Aurangzeb, de Nova Délhi, em homenagem a um rei da Mongólia, foi rebatizada de Estrada Dr. APJ Abdul Kalam. No ano passado, o governo indiano também renomeou uma avenida da capital usada para desfiles militares. O primeiro-ministro do país defende que as mudanças são um esforço para valorizar o passado da Índia.

A oposição é crítica das medidas. Partidos anunciaram em julho uma nova coalizão - a Indian National Developmental Inclusive Alliance (India) - para derrotar Modi nas eleições de 2024. "Embora não seja inconstitucional chamar a Índia de Bharat, espero que o governo não seja tão tolo a ponto de dispensar completamente a Índia, que tem um valor de marca incalculável construído ao longo de séculos", disse o deputado Shashi Tharoor.

O que significa Bharat?

A Bharat é uma palavra em sânscrito, uma língua hindi, e significa Índia. Segundo a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, cerca de 25 mil pessoas falam esse idioma no país com mais de 1,4 bilhão de pessoas.