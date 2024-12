Entenda a evolução da guerra civil na Síria e quem são os grupos armados que atuam no país

A Guerra da Síria voltou a ter desdobramentos importantes nesta semana, após anos de uma aparente estagnação no front, quando uma coalizão de grupos rebeldes iniciou uma ofensiva a partir do norte e tomou o controle de cidades importantes do país, como Aleppo e Hama, surpreendendo o governo do presidente Bashar al-Assad e seus aliados estrangeiros. A liderança rebelde cravou como objetivo para a ofensiva a derrubada do regime da família Assad, no poder há mais de 50 anos.

Ao longo de 13 anos de guerra civil, o território sírio foi repartido como uma colcha de retalhos, com o poder de fato sobre cada região trocando de mãos por mais de uma vez, a depender de qual grupo — de uma larga miríade de atores nacionais e estrangeiros que passaram pelo país — conseguia se impor no campo de batalha. Estimativas apontam que cerca de 300 mil pessoas morreram no confronto, que também provocou o êxodo de 6 milhões de refugiados.

Qual a origem da Guerra da Síria?

O conflito começou em 2011, como um desdobramento com o movimento que ficou conhecido como Primavera Árabe, quando movimentos populares contestaram o poder de diversos regimes no Oriente Médio e no norte da África. Em Damasco, os protestos tinham como alvo o regime de Assad, cuja família ocupa a Presidência desde os anos 1970, governando o país com mão-de-ferro.