Empresas de gás dizem que não podem cumprir veto de Trump a navios chineses

A indústria de gás natural liquefeito (GNL) alertou o governo de Donald Trump de que não pode cumprir as novas regras que visam forçá-los a usar navios de transporte dos EUA, impondo um tarifaço sobre navios construídos na China que atracam em portos dos EUA.

Em carta enviada pelo Instituto Americano de Petróleo ao governo, na semana passada, o setor argumenta que as novas tributações vão prejudicar uma indústria que exporta US$ 34 bilhões por ano e é central para a agenda de "domínio energético" de Trump.

O alerta do setor pode ser considerado inevitável, já que atualmente não há navios construídos nos EUA capazes de transportar GNL e nem capacidade excedente nos estaleiros americanos para construir navios até o fim de 2029, segundo os representantes da indústria.

Os EUA ultrapassaram a Austrália em 2023 e se tornaram o maior exportador mundial, e no ano passado exportaram 11,9 bilhões de pés cúbicos de gás natural liquefeito por dia — o suficiente para atender às necessidades de gás da Alemanha e da França juntas. A maior parte foi transportada por navios estrangeiros, a maioria da China.

Com as tarifas de Trump, os EUA começarão a cobrar taxas de US$ 50 por tonelada líquida de proprietários e operadores de embarcações da China a partir de 180 dias, aumentando em US$ 30 por tonelada líquida nos três anos seguintes. Empresas de outras partes do mundo que operam navios construídos na China pagarão um valor menor.

Charlie Riedl, diretor-executivo do Center for LNG, um grupo do setor, disse ao Financial Times que as medidas do governo correm o risco de desestabilizar contratos de longo prazo, aumentar os custos para compradores globais e ameaçar a posição dos Estados Unidos como principal exportador de GNL.

-"É por isso que pedimos ao Departamento do Comércio que isente totalmente o transporte de GNL e os transportadores de GNL dessa ação", explicou.