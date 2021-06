Empresas da Rússia oferecem dias de folga, loteria e carros para vacinação

Gigantes industriais da Rússia, diante de uma terceira onda de covid-19 que ameaça minar a recuperação econômica, buscam soluções para que o país consiga a imunidade coletiva.

A Alrosa está sorteando um snowmobile (uma moto usada para andar na neve) e um Hyundai Solaris para trabalhadores que forem vacinados. Evraz e Severstal inscreveram funcionários em loterias para prêmios em dinheiro e outros brindes.

A Magnitogorsk Iron & Steel oferece um dia extra de folga após a vacinação, enquanto a Phosagro permite que funcionários vacinados tenham prioridade ao se qualificarem para viagens a resorts com todas as despesas pagas.

A generosidade ajudou a aumentar o percentual de funcionários vacinados em grandes empresas acima da média nacional, mas mostra os limites das políticas corporativas para superar a incapacidade do governo de convencer as pessoas de que as vacinas desenvolvidas na Rússia são seguras.

Esse obstáculo está contribuindo para um novo surto de covid-19 no país, que elevou o número de novos casos para o maior nível em cinco meses.

“Os esforços corporativos são ótimos, mas provam que, sem persuadir, promover e pressionar, muitas pessoas evitarão se vacinar”, disse Denis Volkov, diretor do instituto de pesquisa independente Levada Center.

A iniciativa corporativa é significativa, porque a Rússia continua dominada por grandes empresas, com quase metade dos russos em idade produtiva empregados em companhias de médio e grande porte, de acordo com a agência de estatísticas do país.

Vacinação lenta

As empresas russas foram as primeiras a promover a vacina Sputnik V, com muitos executivos sendo vacinados para dar o exemplo. Com a maior disponibilidade de imunizantes, muitas empresas ofereceram vacinação gratuita no local de trabalho para funcionários e familiares.

Apenas 12% dos russos receberam pelo menos uma dose de vacina. O presidente Vladimir Putin quer que no mínimo 60% dos russos tenham imunidade até o outono no Hemisfério Norte, nível do qual os Estados Unidos e grande parte da Europa Ocidental já estão se aproximando.

Sem medo

“É importante para as empresas fortalecerem a proteção contra a terceira onda da pandemia”, disse Andrey Guryev, CEO da fabricante de fertilizantes Phosagro, que vacinou quase metade de seus 18.000 funcionários graças aos incentivos oferecidos.

A Alrosa, maior produtora mundial de diamantes, diz que mais de 10.000 funcionários iniciaram o processo de vacinação e 29% dos trabalhadores da empresa estão totalmente imunizados.

Ainda assim, a desconfiança no governo e a baixa preocupação com a pandemia afetam o ritmo de vacinação. Pesquisa divulgada em maio pelo Levada Center mostrou que 55% dos russos não têm medo de se contagiar com a covid-19.

“Muitos dizem que até que recebam um sinal claro do empregador ou do governo, não vão se vacinar”, disse Volkov, do Levada.

— Com a colaboração de Olga Tanas.