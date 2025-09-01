Empresas chinesas de máquinas de construção apresentam recuperação no primeiro semestre de 2025

O setor de máquinas de construção na China apresentou sinais de recuperação no primeiro semestre de 2025, segundo dados de 10 das principais empresas do setor. Apesar da retração em algumas empresas, a maioria delas registrou crescimento anual positivo, com destaque para a Sany Heavy Industry e a XCMG, que lideraram em desempenho.

A Sany Heavy Industry (600031.SH) foi a grande vencedora, liderando tanto em lucro líquido quanto em crescimento anual. A empresa recuperou sua posição como a mais lucrativa do setor, com forte presença no mercado internacional. A XCMG (000425.SZ), que permanece a maior em receita no segmento, também viu um crescimento significativo em suas operações externas.

Desempenho internacional e expansão global

A Sany mantém um desempenho expressivo fora da China, com mais de 60% de sua receita proveniente de operações internacionais. Sua margem de lucro bruto está cerca de nove pontos percentuais acima da média doméstica. Já a XCMG, após a fusão com a XCMG Limited e a abertura de capital em 2022, consolidou-se como uma gigante do setor, com crescimento significativo de 16,64% nas exportações.

A Zoomlion Heavy Industry (000157.SZ) também registrou um crescimento expressivo em sua receita externa, com destaque para as vendas na África (179%), Oriente Médio e Sudeste Asiático. A empresa segue fortalecendo sua presença global com bases de produção em locais-chave da Iniciativa Cinturão e Rota, incluindo Brasil, Índia e México.

Desafios e recuperação no mercado doméstico

Por outro lado, a Anhui Heli (600761.SH) enfrentou dificuldades, com queda no lucro líquido de 4,6%, embora tenha registrado um aumento de 6,18% em sua receita operacional.

A empresa se especializa em máquinas para veículos industriais e logística inteligente, mas não conseguiu seguir a mesma trajetória positiva das demais.

O setor de máquinas de construção na China tem sido historicamente cíclico, com uma recuperação gradual desde 2024. Comparado com empresas internacionais, como Caterpillar e Komatsu, as companhias chinesas têm se destacado. A Caterpillar registrou queda de 5% em suas vendas, enquanto a Komatsu também enfrentou desafios com queda de 5,2% em vendas no primeiro trimestre de 2025.

Olhando para o futuro

A XCMG destaca que a demanda por suas máquinas depende diretamente de investimentos em ativos fixos e de ciclos macroeconômicos. No entanto, a globalização continua sendo a principal estratégia da empresa, que segue buscando ampliar sua presença em mercados internacionais.