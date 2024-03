Empresas chinesas de ar-condicionado investem no sudeste asiático

Fabricantes chineses de equipamentos de ar-condicionado estão intensificando seus esforços de branding e transferindo parte de sua produção para o Sudeste Asiático, buscando evitar tarifas mais elevadas e manter suas fatias de mercado em meio ao desaquecimento do crescimento doméstico.

Empresas chinesas estão investindo na construção de suas marcas no exterior e ajustando os preços de seus produtos ao transferir fábricas para países como Tailândia e Indonésia, evitando assim tarifas mais altas sobre produtos feitos na China em mercados-chave como os Estados Unidos.

Segundo dados do ChinaIOL.Com, instituto de pesquisa focado em eletrodomésticos, as exportações totais de condicionadores de ar para residências da China aumentaram 8% para 66,2 milhões no último ano, mas as exportações para a América do Norte caíram 25% em relação a 2022, devido a níveis elevados de estoque, demanda insuficiente e tensões comerciais.

A Tailândia emergiu como um importante centro de produção para equipamentos de ar-condicionado, com sua capacidade aumentando significativamente para 20,8 milhões de unidades no ano passado, ante 13,1 milhões em 2019.

Empresas como Haier e Midea estabeleceram fábricas na Tailândia, visando atender não apenas à demanda local, mas também ao mercado norte-americano, maior consumidor de unidades de ar-condicionado.

Além disso, as empresas chinesas estão mirando a Indonésia como outro polo de produção. A TCL iniciou a operação de sua fábrica no país em 2020, enquanto a Haier expandiu suas operações para incluir a produção de unidades de ar-condicionado. Midea também planeja estabelecer capacidade de produção na Indonésia nos próximos trimestres.

Apesar da mudança na produção para o Sudeste Asiático, a China continua a ser o principal centro de produção global de unidades de ar-condicionado, devido ao fornecimento de mão de obra e a uma cadeia de suprimentos estável.

Empresas chinesas como Gree Electric Appliances, Haier, Midea e Hisense estão investindo em feiras comerciais nos Estados Unidos e focando em construir suas próprias marcas para garantir uma parcela significativa do mercado norte-americano.

Como o crescimento doméstico desacelera, as marcas chinesas de eletrodomésticos estão expandindo seus investimentos no exterior, concentrando-se na construção de força de marca e produtos, e conquistando uma participação de mercado crescente no mercado internacional.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: ChinaIOL