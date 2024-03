Empresa elétrica admite culpa no início do maior incêndio florestal no Texas

Uma empresa elétrica assumiu, nesta quinta-feira, 7, a responsabilidade pelo início do maior incêndio florestal da história do Texas, sul dos Estados Unidos, enquanto os bombeiros avançam na contenção de outros focos ativos que ainda afetam o estado.

O incêndio em Smokehouse Creek começou há quase duas semanas, causou a morte de duas pessoas e destruiu 428.700 hectares até agora no norte do Texas.

De acordo com o último relatório do Texas A&M Forest Service, entidade que enfrenta a emergência, o incidente está contido em 74%. Os danos causados às infraestruturas e à pecuária ainda não foram quantificados.

"Com base nas informações atualmente disponíveis, a Xcel Energy reconhece que suas instalações parecem ter estado envolvidas no início do incêndio em Smokehouse Creek", afirmou em um comunicado a empresa elétrica com sede em Minneapolis, mas ativa em vários estados do país. No Texas, opera com sua subsidiária, Southwestern Public Service Company.

Segundo relatos da imprensa, uma pessoa que morava perto da cidade de Canadian, uma das afetadas por este incêndio, processou recentemente a empresa, responsabilizando-a pela destruição de sua casa. Segundo a denúncia, o problema pode ter começado em postes de madeira que não receberam manutenção.

A empresa rejeitou as acusações de ter sido negligente nos cuidados e operação de sua infraestrutura e estabeleceu um mecanismo para que as pessoas cujas casas foram afetadas fizessem reclamações. A Xcel Energy também negou responsabilidade por outro incêndio florestal na área.

Segundo o serviço florestal do estado, outros dois incêndios ainda estavam "ativos" nesta quinta-feira, localizados na área conhecida como Panhandle (alça de panela), chamado assim devido ao formato que tem no mapa. Ambos estavam perto de serem totalmente contidos.