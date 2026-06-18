Emirados Árabes proíbem redes sociais para menores de 15 anos

Repórter
Publicado em 18 de junho de 2026 às 10h59.
Os Emirados Árabes Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 18, a proibição do uso de redes sociais por menores de 15 anos. A medida coloca o país entre um grupo crescente de nações que adotaram restrições ao acesso de crianças e adolescentes a plataformas digitais.
Segundo uma resolução do gabinete do governo, as empresas de redes sociais terão 12 meses para implementar mecanismos de fiscalização e desativar contas pertencentes a menores de 15 anos. Caso não cumpram as novas regras, poderão sofrer sanções e até ser bloqueadas no país.
De acordo com a agência estatal WAM, a norma estabelece 15 anos como idade mínima para criar, utilizar ou administrar contas pessoais em redes sociais.
Além da proibição de criação de perfis, menores de 15 anos também não poderão acessar recursos considerados interativos pelas plataformas. A restrição inclui publicar conteúdos, comentar, compartilhar postagens, participar de grupos públicos, canais abertos ou qualquer outro espaço de interação em larga escala.
A resolução concede às autoridades responsáveis pela mídia e pelas telecomunicações o poder de fiscalizar o cumprimento da norma e aplicar penalidades às empresas que descumprirem as exigências.
Entre as punições previstas estão advertências, sanções administrativas e o bloqueio parcial ou total das plataformas no território emiradense.
Os Emirados Árabes seguem uma tendência observada em outros países nos últimos meses. A Austrália foi pioneira ao aprovar, em dezembro, uma proibição nacional do uso de redes sociais por menores de 16 anos.
Mais recentemente, o Reino Unido anunciou uma medida semelhante para adolescentes com menos de 16 anos. A restrição britânica deverá entrar em vigor em 2027.
*Com AFP