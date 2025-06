Embaixada dos EUA diz que vai monitorar redes sociais de quem pedir visto de estudante; entenda

A Embaixada dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira, 25, um comunicado informando que todos os solicitantes de visto de estudante, nas categorias F, M e J, deverão tornar seus perfis nas redes sociais públicos. Essa medida visa intensificar a triagem de candidatos e garantir que não representem riscos à segurança nacional.

Novas exigências para obtenção de visto de estudante

A partir das novas diretrizes do Departamento de Estado, todos os solicitantes de visto para os EUA terão que ajustar as configurações de privacidade de suas redes sociais para o modo público. A decisão faz parte de um esforço mais amplo para monitorar o comportamento on-line dos candidatos e aumentar a vigilância sobre quem busca entrar no país, especialmente na condição de estudante, segundo o comunicado.

A Embaixada dos EUA enfatizou que o processo de concessão de visto é, "antes de tudo, uma questão de segurança nacional". As autoridades americanas, de acordo com a nota, realizarão uma análise detalhada das informações on-line disponíveis, buscando "identificar possíveis ameaças e garantir que os solicitantes não comprometam os interesses dos EUA".

Leia o comunicado na íntegra:

Brasília, 25 de junho de 2025: O Departamento de Estado está comprometido em proteger nossa nação e nossos cidadãos, mantendo os mais altos padrões de segurança nacional e pública no processo de concessão de vistos. Obter um visto para os EUA é um privilégio, não um direito.

Utilizamos todas as informações disponíveis durante a triagem e verificação de vistos para identificar solicitantes inadmissíveis aos EUA, especialmente aqueles que representam uma ameaça à segurança nacional. De acordo com novas diretrizes, realizaremos uma verificação abrangente e minuciosa, incluindo a análise da presença on-line de todos os solicitantes de vistos de estudante e de intercâmbio nas categorias não-imigrantes F, M e J.

Para viabilizar essa verificação, todos os solicitantes de visto de estudante (F, M e J) deverão ajustar as configurações de privacidade de seus perfis de mídias sociais para o modo “público”.

Nossos consulados retomarão em breve o agendamento de entrevistas para essa categoria de visto. Os solicitantes devem consultar o site da Embaixada ou Consulado para verificar a disponibilidade de datas e horários para agendamento.

Ressaltamos também que cada decisão sobre a concessão de visto é, acima de tudo, uma decisão de segurança nacional. Os EUA devem manter vigilância rigorosa durante o processo de emissão de vistos para garantir que os solicitantes não representam risco à segurança dos americanos e aos interesses nacionais. Além disso, todos os solicitantes devem comprovar de forma credível sua elegibilidade para o tipo de visto solicitado, incluindo a intenção de participar exclusivamente de atividades compatíveis com os termos de sua admissão.