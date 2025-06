Embaixada de Israel diz que auxilia retirada de comitiva de políticos brasileiros no país

A Embaixada de Israel no Brasil afirmou em comunicado neste domingo que está em contato com delegações de representantes oficiais e convidados brasileiros que estão no país, em meio ao conflito com o Irã.

Segundo o comunicado divulgado, o governo israelense está auxiliando os integrantes de duas delegações na busca pelas opções mais seguras para deixar o país e retornar ao Brasil.

“A segurança de todos continua sendo nossa principal prioridade”, escreve a embaixada.

Israel e Irã estão sob conflito desde sexta-feira, quando se iniciaram os ataques israelenses em solo iraniano. Desde então, com retaliações dos dois lados, o conflito já causou a morte de 400 pessoas do lado iraniano, e 14 pessoas em Israel.

Os ataques de Israel atingiram alvos militares e resultaram na morte de comandantes iranianos de alta patente e cientistas ligados ao programa atômico do país.

O Itamaraty afirmou neste sábado que avalia retirar a comitiva de autoridades municipais e estaduais brasileiras em Israel por terra até a Jordânia, de onde seguiriam para o Brasil. O grupo de políticos foi ao país a convite do governo israelense e chegou antes que o conflito de Israel com o Irã fosse deflagrado.

A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, conversou por telefone na tarde deste sábado com os prefeitos Álvaro Damião, de Belo Horizonte, e Cícero Lucena, de João Pessoa, que estão em Israel.