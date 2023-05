Em um mês, México detém 81 brasileiros em nova rota migratória para os EUA; fotos

As autoridades mexicanas informaram a detenção de quatro grupos de pessoas provenientes do Brasil em uma nova rota migratória usada por quem deseja entrar irregularmente nos Estados Unidos, a partir do estado de Yucatán, nos últimos trinta dias. Ao todo, foram pelo menos 81 brasileiros barrados pela polícia do México desde 28 de março.

A última apreensão aconteceu nesta segunda-feira. Na ocasião, 42 brasileiros suspeitos de terem entrado ilegalmente no país foram encontrados em uma van. O destino do veículo seria a fronteira dos EUA.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Yucatán (SSP), estado no qual o grupo estava, os brasileiros foram transferidos para o Instituto Nacional de Migração (INM).

O veículo, uma Volkswagen Sprinter, estava superlotado e levava 16 homens, 16 mulheres e 10 menores de idade. Procurado, o Itamaraty ainda não se manifestou sobre o caso.

Carmen Yadira de los Santos Robledo, chefe do escritório local do INM, afirmou que no momento ocorre "uma onda temporária de migrantes" em busca de novas rotas para ir para os Estados Unidos.

O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Ministério do Interior, Rodrigo Alcocer Solís, disse à imprensa local que o aumento no fluxo de indocumentados do Brasil registrado em Yucatán, nas últimas semanas, é consequência do fechamento das principais rotas migratórias para os Estados Unidos.

O governo de Yucatán espera encontrar mais imigrantes em situação irregular nos próximos dias, mas posteriormente o fluxo tende a diminuir por ser uma via indireta para alcançar o território americano. O estado fica no Golfo do México e sua capital, Mérida, está a dois mil km de distância da fronteira mais próxima dos EUA.

Prisões dos imigrantes

A van que transportava os brasileiros nesta segunda-feira foi encontrada no quilômetro 114 da rodovia federal Mérida-Campeche. Na mesma autoestrada, em 21 de abril, um outro grupo de imigrantes acabou barrado pelas autoridades locais. Nele havia 25 brasileiros, sendo 15 homens, nove mulheres e uma criança.

Em 28 de março, um outro grupo de brasileiros foi detido em Yucatán durante operação do Ministério de Segurança Pública (SSP). Desta vez, na rodovia Mérida-Umán. Havia 14 brasileiros se deslocando de ônibus junto com imigrantes da Índia.

As autoridades locais apreenderam, também, um grupo de 162 imigrantes de seis países: Brasil, Índia, Vietnã, República Dominicana, Brasil, Haití, Cuba e Guatemala. Não foi especificado quantos imigrantes eram de cada nacionalidade