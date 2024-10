Em suposto ataque, caminhão atropela pelo menos 35 pessoas em Israel

Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas após um caminhão atingir um ponto de ônibus em Ramat Hasharon, perto de uma base militar em Gilot, ao norte de Tel Aviv, em Israel. A suspeita é que se trate de um ataque deliberado.

O motorista do caminhão foi morto a tiros por uma das pessoas que estava no ponto de ônibus. Segundo a mídia de Israel, pelo menos seis feridos estão em estado grave. Ainda há um número não relatado de pessoas presas nas ferragens do caminhão e de um ônibus que estava parado no local.

De acordo com testemunhas, o motorista deliberadamente atirou o caminhão sobre pessoas que desembarcavam de um ônibus.