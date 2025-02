Em reunião de emergência em Paris, líderes europeus dizem que Ucrânia não pode aceitar 'paz ditada'

Na véspera de uma reunião entre representantes dos EUA e da Rússia para discutir a guerra na Ucrânia, líderes europeus se reuniram de forma emergencial em Paris para declarar que qualquer proposta sobre o conflito precisa contar com o aval dos ucranianos. Eles ainda buscaram formas de reiterar seu apoio a Kiev, mesmo com divergências sobre gastos militares e o potencial envio de tropas para uma força de manutenção de paz.

Sem convite para a reunião marcada entre americanos e russos na Arábia Saudita, os líderes, convocados pelo presidente francês, Emmanuel Macron, afirmaram que não existe a possibilidade de um acordo de paz que não conte com a participação de Kiev. O chanceler alemão, Olaf Scholz, rejeitou uma "paz ditada" por Washington e Moscou.

“Continuaremos a apoiar a Ucrânia, a Ucrânia pode continuar a confiar em nós”, disse Scholz na saída do encontro. “[A Ucrânia] não aceitará tudo o que lhe for apresentado sob quaisquer condições.”

Trump, Putin e a preocupação europeia

A proximidade entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, que conversaram por uma hora e meia na semana passada, tem preocupado Kiev e os membros europeus da Otan, a principal aliança militar ocidental. Representantes do governo americano, como o secretário de Defesa, Pete Hegseth, sinalizam que as terras ocupadas pelos russos podem não ser devolvidas e que a entrada da Ucrânia na aliança não é viável. Os ucranianos também ficaram de fora da reunião em Riad.

Trump afirmou no domingo não acreditar em um conflito entre a Rússia e a Otan, enquanto seu vice, J.D. Vance, declarou a uma plateia incrédula na Conferência de Segurança de Munique que a maior ameaça à Europa não é Moscou, mas sim o "afastamento dos valores democráticos".

A chegada de Trump à Casa Branca não impacta apenas o futuro da guerra, mas também questiona os bilionários pacotes de defesa e exige uma compensação econômica, citando as riquezas minerais da Ucrânia. Desde a eleição do republicano, os líderes europeus tratam como quase consensual a necessidade de assumir um maior papel em sua própria segurança.

“Todos os participantes desta reunião percebem que o relacionamento transatlântico, a Aliança do Atlântico Norte e nossa amizade com os Estados Unidos entraram em uma nova fase. Todos nós vemos isso”, disse o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, sem pregar um rompimento com Washington.

Europa amplia gastos militares

Nos últimos anos, a Polônia elevou seus gastos com defesa para 4,7% do PIB, bem acima da meta de 2% estabelecida pela Otan, pressionando países mais ricos, como Alemanha e França, a investirem mais na segurança coletiva da região. Até mesmo líderes de países onde o aumento de despesas militares é impopular, como a Alemanha, não descartam um incremento no orçamento no futuro próximo.

Outro tema debatido em Paris foi o pedido da Ucrânia por "garantias de segurança", condição que o presidente Volodymyr Zelensky considera essencial para iniciar um diálogo direto com Putin. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que seu governo pode ajudar a fornecer condições de segurança, mas cobrou um papel dos EUA nesse processo.

Em um artigo publicado no jornal The Daily Telegraph, Starmer sugeriu o envio de tropas britânicas para integrar uma força de manutenção de paz na Ucrânia, e prometeu discutir o tema com Trump. “Temos que reconhecer a nova era em que estamos e assumir a responsabilidade por nossa segurança”, afirmou em entrevista coletiva.

Compromissos do Leste Europeu

Embora Starmer tenha sugerido o envio de tropas como demonstração do compromisso com a defesa da Europa, a ideia não tem muitos adeptos. Olaf Scholz e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, consideram cedo para discutir o tema, enquanto a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou que há “muitas questões mais urgentes” a serem resolvidas.

“A Rússia está ameaçando toda a Europa agora, infelizmente”, disse Frederiksen, ressaltando que não há sinais de que Moscou queira paz. “[Grifar] O mais importante agora é garantir que os ucranianos obtenham tudo o que precisam para não perderem esta guerra.”

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, reforçou que não planeja enviar forças polonesas à Ucrânia e cobrou mais investimentos para os países do Leste Europeu.

“A Polônia e os países do flanco oriental estão na linha de frente, fazendo fronteira com Rússia, Bielorrússia e a Ucrânia devastada pela guerra. Se a União Europeia não consegue se defender, por que deveria dar garantias aos outros?” questionou Tusk.

Em suas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que os líderes reunidos em Paris reafirmaram que a Ucrânia merece paz “por meio da força” e que a Europa precisa reforçar sua defesa.